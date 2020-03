Fredi Bobic: „Die Spieler werden ihren Beitrag leisten“

Steht mit seinem Klub vor großen Herausforderungen: Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic, der sich derzeit selbst in häuslicher Quarantäne befindet. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Wie die Spieler und der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt befindet sich auch Sportvorstand Fredi Bobic nach zwei Krankheitsfällen in der Mannschaft derzeit in häuslicher Quarantäne. Von dort spricht der 48-Jährige über

..seine Gefühle, mit denen er angesichts der Corona-Thematik derzeit aufwacht: „Weniger mit Angst, aber vor allem mit dem Gefühl der Ungewissheit. Am nächsten steht mir natürlich die Familie, das ist normal, sicher bei jedem der Fall und sollte auch so sein. Mir ist wichtig, dass sie weiter ihren Tätigkeiten nachgehen können und vor allem gesund sind! Das gilt für meine Eltern, die über 70 Jahre alt sind und damit automatisch zur Risikogruppe zählen, genauso, wie für meine Schwester, der es gut geht.“

..die beiden infizierten Spieler der Eintracht: „Ihnen geht es den Umständen entsprechend eigentlich gut. Es zeigen sich die typischen Symptome, aber es handelt sich um keinen kritischen Zustand. Bald liegen uns auch die restlichen Testergebnisse vor. Deshalb kann es möglich sein, dass noch der eine oder andere Spieler dazu kommt und es generell weitere Beteiligte erwischen wird – so wie bei jeder anderen Mannschaft auch.“

..die Infektionskette bei den Betroffenen: „Das ist gar nicht so einfach. Denn viele Kontakte gibt es ja auch unbewusst. Aber dadurch, dass wir uns in den letzten Tagen in einem geschlossenen Kreis bewegt haben, ist es etwas leichter gefallen. Wir haben nach dem Basel-Spiel gehandelt und die Mannschaft separiert. Diese Maßnahme erweist sich im Nachhinein als richtig. Wir können dadurch sehr gut die Kette zurückverfolgen und sind sehr transparent. Wenn ein Spieler infiziert ist und die ganze Truppe ihn zuvor gesehen hat, ist klar, dass alle in Quarantäne müssen.“

..die Verpflegung der Spieler, die jetzt in Quarantäne sind: „Einkäufe würden sich für die Jungs sicher noch schwieriger gestalten, weil sie wahrscheinlich erkannt werden und um Fotos gebeten würden. Deswegen haben wir seit vergangener Woche sichergestellt, dass die Spieler ihr Essen geliefert bekommen, das sich über eine eigens eingerichtete App bei unserem Mannschaftskoch bestellen lässt. Die Spieler nehmen unser Angebot sehr gut an, immerhin bleibt sportlergerechte Ernährung wichtig, denn die Zeit nach der Krise wird kommen.“

..das Thema Gehaltsverzicht: „Ich finde das Thema Gehaltsverzicht sehr spannend. Ich glaube, dass auch bei uns jeder seinen Beitrag leisten wird. Bei Eintracht Frankfurt und generell. Das ist ganz klar. Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Wir als Verein müssen erst untersuchen, wie groß der noch nicht absehbare finanzielle Schaden am Ende sein wird. Die Spieler selbst haben von sich aus bereits positive Signale gesendet. Ich bin kein Freund von Schnellschüssen, kann aber mit Sicherheit sagen, dass jeder seinen Solidaritätsbeitrag leisten wird. Wir werden alles dafür tun, die Arbeitsplätze im Klub und im Fußball insgesamt zu sichern. Wir eruieren das aber seriös und ohne Druck. Wichtig ist, dass Eintracht Frankfurt und die Klubs überleben.“

..die Folgen eines Saisonabbruchs: „Für alle Klubs und auch Eintracht Frankfurt wäre es ein wirtschaftlich hoher Schaden. Wir werden alles dafür tun und hoffen, dass wir auch weiter Fußball spielen können. Da geht es natürlich auch um Arbeitsplätze im Klub und drumherum. Fußball ist ein enormer Wirtschaftszweig. Außerdem wollen wir natürlich irgendwann unseren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen auch wieder über andere Dinge sprechen als über das Coronavirus. Das macht ja auch den Sport aus. Aber es muss sicher und darf für die Gesundheit nicht schädlich sein. Ein Saisonabbruch würde sehr, sehr viele sehr hart treffen. Wie viele kleine oder mittelständische Unternehmen auch.“

..aktuelle Vertragsfragen, etwa bei Makoto Hasebe und Gelson Fernandes: „Wir hatten im Vorfeld viele Gespräche geführt, müssen aktuell aber erst mal alle Szenarien durchspielen. Neue Transfers werden zurückgestellt, geplante Dinge lange nach hinten verschoben. Wir gehen sehr gewissenhaft vor, weil niemand die Auswirkungen für den kommenden Transfersommer absehen kann. Umso glücklicher bin ich, dass wir viele Spieler mit langfristigen Verträgen in unseren Reihen haben und dahingehend gut aufgestellt sind. Eines ist auch klar: Es wird ein ganz spannender Sommer in dieser Hinsicht – wenn wir wieder zum Fußball spielen kommen. Wenn Du nicht zum Fußball spielen kommst, dann brauchen wir über Transfers nicht zu reden.“