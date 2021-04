Fredi Bobic wird neuer Geschäftsführer von Hertha BSC

Eintracht Frankfurts Noch-Sportvorstand Fredi Bobic. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Es war zu erwarten: Fredi Bobic wird ab der kommenden Saison neuer Geschäftsführer von Hertha BSC. Das gaben die Berliner am Mittwochabend offiziell bekannt. Am Morgen hatte Eintracht Frankfurt verkündet, dass der Noch-Sportvorstand die Hessen im Sommer verlassen werde. Der eigentlich bis 2023 datierte Vertrag sei „einvernehmlich“ aufgelöst worden, so die Eintracht. Dem Vernehmen nach einigten sich beide Vereine auf eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die Frankfurter hatten zunächst fünf Millionen Euro gefordert.

„Wir sind sehr erfreut, mit Fredi Bobic unseren Wunschkandidaten gewonnen zu haben und freuen uns auf die zukünftige erfolgreiche Zusammenarbeit“, ließ Hertha-Präsident Werner Gegenbauer verlauten. Bobic sagte: „Nach meiner Entscheidung, eine neue Herausforderung zu suchen, gab es offene und überzeugende Gespräche, insbesondere mit dem Präsidenten von Hertha BSC, Werner Gegenbauer. Ich freue mich, ab Sommer wieder Teil der Hertha-Familie zu sein.“

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Der Ex-Stürmer, der zuletzt fünf Jahre in Frankfurt als Sportvorstand tätig war, hat eine Vergangenheit bei der „Alten Dame“: Bobic absolvierte zwischen 2003 und 2005 61 Pflichtspiele an der Spree. Ein Nachfolger bei der Eintracht steht noch nicht fest. Der gehandelte Ralf Rangnick soll es nach Informationen dieser Zeitung nicht werden.

Weiterführende Links