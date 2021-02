Fünf weitere Spieltage in Fußball-Bundesligen angesetzt

(Symbolfoto: Canva)

FRANKFURT - Die Deutsche Fußball Liga hat die Partien der Spieltage 24 bis 28 zeitgenau angesetzt. Mainz 05 startet mit einem Freitagsspiel in diese Spieltage. Eintracht Frankfurt spielt in diesem Zeitraum bis auf eine Ausnahme immer samstags um 15.30 Uhr. Das Bundesliga-Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund wird am Samstag, 6. März, um 18.30 Uhr angepfiffen.

In der Zweiten Liga tritt der SV Darmstadt 98 am Freitag, 9. April, bei Tabellenführer Hamburger SV an.

Die Bundesliga-Termine im Überblick :

FSV Mainz 05:

Fr., 5. März, 20.30 Uhr: bei Schalke 04

Sa., 13. März, 15.30 Uhr: gegen SC Freiburg

So., 21. März, 13.30 Uhr: bei der TSG Hoffenheim

Sa., 3. April, 15.30 Uhr: gegen Arminia Bielefeld

So., 11. April, 18 Uhr: beim 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt:

Sa., 6. März, 15.30 Uhr: gegen VfB Stuttgart

So., 14. März, 15.30 Uhr: bei RB Leipzig

Sa., 20. März, 15.30 Uhr: gegen Union Berlin

Sa., 3. April, 15.30 Uhr: bei Borussia Dortmund

Sa., 10. April, 15.30 Uhr gegen VfL Wolfsburg

Fr., 5. März, 18.30 Uhr: bei SC Paderborn 07

Sa., 13. März, 13 Uhr: gegen FC Erzgebirge Aue

Sa., 20. März, 13 Uhr: bei Eintracht Braunschweig

So., 4. April, 13.30 Uhr: gegen Fortuna Düsseldorf

Fr., 9. April, 18.30 Uhr: beim Hamburger SV