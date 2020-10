Gegen Werder endlich mal wieder zu Null

Eintracht Frankfurts Keeper Kevin Trapp will gegen Werder Bremen endlich wieder zu Null spielen. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Bei der Frankfurter Eintracht steht mit Kevin Trapp unbestritten einer der Besten seines Fachs im Tor. Die Abwehrspieler, die vor dem Nationalspieler in letzter Reihe verteidigen, weisen auch jeder für sich gesehen eine hohe individuelle Klasse auf. Der immer noch pfeilschnelle David Abraham, der umsichtige Makoto Hasebe und der knallharte Martin Hinteregger. Auch den beiden ersten Vertretern dieser drei, den jungen Tuta und Evan Ndicka, wird allenthalben großes Talent zugeschrieben. Und doch hat es diese Eintracht mit genau diesen Spielern in zweiundzwanzig Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend nur einmal geschafft, ohne Gegentor zu bleiben. Das ist eine erstaunliche Statistik. Das letzte „zu Null“, die letzte weiße Weste für Kevin Trapp, ist den Frankfurtern am 3.Juni gelungen. Beim 3:0 im Nachholspiel des 24.Spieltages der letzten Saison bei Werder Bremen. Da wäre es nun wirklich an der Zeit, diese Serie mal wieder zu durchbrechen. Der Gegner am Samstag kann als gutes Omen dienen: Es geht gegen Werder Bremen.

Hütter: "Müssen unsere Abwehrarbeit verbessern"

Die Eintracht ist also hinten nicht ganz dicht. Dieses Fazit hatte der Trainer auch schon nach der letzten Saison (60 Gegentore) gezogen. „Wir müssen unsere Abwehrarbeit verbessern“, hatte Adi Hütter gesagt. So richtig ist das bislang noch nicht gelungen, auch wenn es in den ersten Saisonspielen jeweils immer „nur“ ein Gegentor war. Erst die 0:5-Klatsche von München am letzten Samstag hat die Tordifferenz nun aber enorm beschädigt. Da dies gegen die Bayern vielen Mannschaften passiert, wurde in Frankfurt gelassen auf die deutliche Pleite reagiert. Spiele bei den Bayern werden inzwischen fast in der gesamten Liga als „außer Konkurrenz“ angesehen.

Ärgerlicher sind für die Eintracht die Gegentore in alle den anderen Begegnungen, inklusive des Pokalspiels beim Drittligisten 1860 München (2:1). So das 0:1 gegen Bielefeld, als die Mannschaft überlegen agiert hatte. Oder das 1:1 in Köln, als dem Gegner dieser Treffer mit dem ersten Torschuss gelang. Selbst nach einer 3:0-Führung in Berlin sorgte ein Eigentor von Martin Hinteregger zwischenzeitlich noch für ein paar Zitterminuten. All diese Gegentore waren nicht durch besondere Klasse der Gegner erzwungen, sondern durch Fehler im eigenen Spiel, durch das Nachlassen der Konzentration, zustande gekommen. Die Eintracht schafft es einfach nicht, über eine gesamte Spielzeit stabil zu verteidigen und die Kontrolle zu behalten. Nicht nur den ehrgeizigen Torwart bringt das manchmal zur Verzweiflung.

Da man getrost davon ausgehen kann, dass es nicht an der individuellen Klasse der Spieler liegt, siehe oben, stellen sich andere Fragen. Ist das Spielsystem zu offen ausgerichtet? In aller Regel spielt die Eintracht mit einer Dreier-Abwehr, zwei eher offensiv eingestellten Außenspielern, zuletzt Almamy Touré und Steven Zuber in Vertretung von Filip Kostic, und zwei defensiven Mittelfeldspielern, zuletzt Sebastian Rode und Stefan Ilsanker. Reine Offensivspieler sind nur die Stürmer Bas Dost und André Silva sowie Spielmacher Daichi Kamada. Zu offensiv sollte das eigentlich nicht sein. Im Übrigen hatte eine Umstellung auf Viererkette Anfang des Jahres auch keinen nachhaltigen Erfolg beschert.

Das Offensichtliche an den Defensivproblemen der Eintracht ist die mangelnde Zusammenarbeit der einzelnen Mannschaftsteile. Noch immer greifen die Rädchen nicht so ineinander, wie es nötig wäre. Und dies, obwohl die Mannschaft schon lange in nahezu unveränderter Zusammensetzung zusammenspielt. Das belegen Gegentreffer wie in Köln, als nach einem verlorenen Zweikampf von Rode die gesamte Ordnung verloren gegangen war, eine negative Kettenreaktion eingesetzt hatte. Oder zwei der drei Lewandowski-Tore in München, als der Pole in zentraler Position jeweils freistehend zum Schuss kommen konnte. Die Lücken waren riesengroß, die Passgeber wurde schon im Mittelfeld nicht attackiert und die Abstimmung untereinander hatte nicht gestimmt. Viel Arbeit für den Trainer, der ja ohne Europacupspiele nun genug Zeit hat, unter der Woche an diesen augenfälligen Schwächen zu arbeiten.