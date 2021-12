Glasner hat geliefert: Die Eintracht wird immer besser

Mehrere Ausfälle vor dem Spiel gegen Mainz 05

Wochenlang hatte die Eintracht so gut wie keine Personalprobleme. Ausgerechnet vorm letzten Spiel des Jahres gegen den Nachbarn aus Mainz aber hat es die Frankfurter erwischt.



Neben dem gesperrten Tuta und dem schon vorher verletzten Jens-Petter Hauge werden mit Christopher Lenz (Muskelverletzung in der Wade), Aymen Barkok (Innenbandverletzung im Knie) und Kristijan Jakic (Zerrung an der Hüfte) weitere Spieler fehlen. Alleine bei Jakic besteht noch ein klein wenig Hoffnung auf eine schnelle Genesung.



Zurückkehren in den Kader und womöglich sogar in die Anfangself könnte Stefan Ilsanker, der von einer Erkältung genesen ist.