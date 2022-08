Stürmer Goncalo Paciencia verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich Celta Vigo an. (Foto: Jan Huebner)

Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayern München in einer Pressemitteilung mit. FRANKFURT - Stürmer Goncalo Paciencia verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem spanischen Erstligisten Celta Vigo an. Das teilte der hessische Klub am Tag nach demin einer Pressemitteilung mit.

Nach der gerade gestarteten Saison wäre Paciencias Vertrag in Frankfurt ausgelaufen. Der Portugiese war 2018 zur Eintracht gekommen, 2020/21 wurde er für eine Saison an Schalke 04 ausgeliehen. Der 28-Jährige erzielte für die SGE wettbewerbsübergreifend 20 Tore und acht Vorlagen in 86 Einsätzen.

Sportvorstand Markus Krösche wird zitiert: „Goncalo Paciencia hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch als Joker wichtige Tore erzielt. Er möchte künftig wieder häufiger spielen, was wir ihm nicht garantieren können und haben deshalb gemeinsam die für ihn beste Lösung gesucht und gefunden haben."