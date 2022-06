Götze wird wohl heute zum Medizincheck erwartet

Wirbelt Mario Götze bald in der Eintracht-Offensive? (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Ex-Weltmeister Mario Götze hat beim Trainingsauftakt der PSV Eindhoven gefehlt und damit Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel zur Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt weiter befeuert. Der 30-Jährige war nicht bei den 24 Akteuren dabei, als die Niederländer am Montag erstmals in dieser Spielzeit trainierten. Götze erhalte wie zwei andere Profis "den Freiraum, um einen Wechsel zu einem anderen Clubs zu vollziehen", hieß es. Mehr Details wurden nicht genannt.

Wie die "Bild" (Dienstag) berichtet, soll Götze einen leistungsbezogenen Vertrag bis 2025 erhalten, bei dem es zuletzt nur noch um Detailfragen ging. An diesem Dienstag soll der obligatorische Medizincheck absolviert werden.

Am Montagmorgen berichtete bereits Sport1 darüber, dass weitestgehend Einigung erzielt wurde. Laut "Kicker" sind die Gespräche der Hessen mit dem Weltmeister von 2014 zumindest schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Demnach könnten die Frankfurter Götze für vier Millionen Euro aus seinem noch bis Mitte 2024 laufenden Vertrag bei der PSV Eindhoven auslösen. Eintracht-Trainer Oliver Glasner habe sich bereits mit Götze ausgetauscht, berichtete die "Bild".

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.







Verknüpfte Artikel

Götze hatte die Bundesliga nach seinen Einsätzen für Borussia Dortmund und den FC Bayern München im Jahr 2020 verlassen. In Eindhoven blühte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 wieder auf und machte sich für andere Clubs interessant. Auch Benfica Lissabon und Inter Miami sollen sich um den Mittelfeldspieler bemühen. Dem Wechsel müsse noch der Aufsichtsrat der Eintracht zustimmen, hieß es. Die Hessen kommentierten die Gerüchte wie in den vergangenen Tagen nicht.

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken