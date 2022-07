Götzes Eintracht-Debüt: Pässe, die Lust auf mehr machen

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner mit Neuzugang Mario Götze. (Foto: Jan Hübner)

PASCHING - Es war nur eine halbe Stunde. Aber eine halbe Stunde, die reichte, um zu sehen, welch einen feinen Fußballer die Frankfurter Eintracht mit Mario Götze verpflichtet hat. Der Weltmeister von 2014 steckte nach einer Stunde Spielzeit beim Testspiel gegen den Linzer ASK in die Gasse, Faride Alidou war gestartet und hätte mit einem präziseren Zuspiel durchaus eine gefährliche Toraktion heraufbeschwören können. „Mario Götze hat zwei, dreimal super durchgesteckt, aber die Jungs waren überrascht. Sie müssen sich erst noch kennenlernen“, gab Eintracht-Coach Oliver Glasner nach dem Spiel zu bedenken. „Sehr zufrieden“, sei er aber mit den ersten 30 Minuten des Neuzugangs von PSV Eindhoven gewesen, so der österreichische Übungsleiter.



Dabei spielte der 30-Jährige etwas defensiver als sonst. An der Seite von Youngster Marcel Wenig, im Sommer aus der Jugend des FC Bayern gekommen, agierte Götze auf der Doppelsechs. Ein Test, wie Oliver Glasner verriet. „Es gibt Varianten gegen einen tiefstehenden Gegner, wo wir vielleicht mal noch einen Offensiven mehr auf dem Platz haben wollen. Das wollte ich mir heute mal ansehen, weil wir LASK tief erwartet haben.“ Vor allem die Ruhe am Ball und die Übersicht seines Spielmachers hätten ihm gefallen, so Glasner. Auch Christopher Lenz, in der zweiten Hälfte Aktivposten auf der linken Seite, schwärmte angesprochen auf den Neuzugang: „Mario ist ein unglaublicher Fußballer, das zeigt er immer wieder.“

„Im Angriffsdrittel waren wir zu ungenau“

Sowohl Lenz als auch „Chef“ Glasner, dessen Familie aus dem nahe gelegenen Riedau angereist war, zogen ein zufriedenes Fazit. Man habe das Testspiel natürlich gewinnen wollen, so Lenz. „Aber immerhin haben wir kein Gegentor kassiert.“ Das gefiel auch Coach Glasner bei seiner Rückkehr an die Wirkungsstätte, an der er vier erfolgreiche Jahre als Trainer hatte. „Mir hat speziell in der ersten Hälfte die Defensive und die mannschaftliche Organisation gut gefallen. Wir waren oft sehr ballsicher.“ Einzig die verpasste Chance auf ein Tor, schon in der vergangenen Saison häufig ein Manko, ärgerte den Österreicher. „Im Angriffsdrittel waren wir zu ungenau, haben die falsche Entscheidungen getroffen und nicht den Abschluss gefunden.“ Natürlich seien aber die Beine schwer, merkte Glasner an. „Wir haben viel geackert die Woche.“ Es dürfte die kommende Woche nicht weniger werden.

