Großer Pokalabend der Eintracht: Raus mit Applaus

(Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Pool/dpa)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht hat das Halbfinalspiel im DFB-Pokal beim FC Bayern München mit 1:2 (0:1) verloren. Und doch war es ein großer Abend für die Frankfurter, die die Gelegenheit nutzen konnten, in einer schwierigen Phase der Saison noch einmal Werbung in eigener Sache zu machen. Auf dem Rasen mit einer nach der Pause engagierten Leistung und auf den Trikots mit einem eindrucksvollen Statement gegen Rassismus und Polizeigewalt (siehe nebenstehender Bericht). Das Spiel hätte eine ausverkaufte Arena verdient gehabt, vor allem die Eintracht hatte positiv überrascht gegen die vermeintliche „Übermannschaft“ aus München. „Die Niederlage tut weh, aber ich bin trotzdem stolz auf die Leistung“, sagte Trainer Adi Hütter. „Noch keiner hat die Bayern nach Pause so beschäftigt wie wir“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic, „wir haben eine überragende DFB-Pokalrunde gegen tolle Gegner gespielt.“ Waldhof Mannheim, den FC St. Pauli, RB Leipzig und Werder Bremen haben die Frankfurter auf ihrem Weg geschlagen. Erst bei den Bayern war nun Endstation.

Spiegelbild der gesamten Saison

Die 90 Minuten von München waren das Spiegelbild der gesamten Saison. In der ersten Halbzeit waren die Frankfurter deutlich unterlegen, hatten Glück, nicht mehr als nur den einen Treffer von Ivan Perisic (14.Minute) zu kassieren. Kingsley Coman und Robert Lewandowski hatten auf fast schon groteske Art und Weise sogenannte „Hundertprozentige“ vergeben. Nach dem Wechsel aber hatte die nun mutigere Eintracht den Meister phasenweise dominiert, durch den eingewechselten Danny da Costa (69.) den verdienten Ausgleich erzielt und das Spiel erst durch ein unglücklich zustande gekommenes Tor von Robert Lewandowski (74.) verloren. Zu große „Passivität“ hatte der Trainer zur Pause bemängelt. Torwart Kevin Trapp sprach von „zu viel Respekt“. Beides hatte sich später komplett geändert. Hütter: „Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Das ist schon außergewöhnlich.“ Und Trapp: „Es war eine sehr, sehr gute Leistung. Dafür können wir uns nichts kaufen, aber wir können darauf aufbauen.“

Es gibt schon seit dem letzten Sommer, besonders aber in den letzten Wochen, zwei Frankfurter Mannschaften. Die eine, zuletzt gesehen beim 0:2 gegen Mainz, die andere jetzt in München. „Wir haben wieder gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft bestehen können, wenn wir die Aggressivität und Leidenschaft haben“, fasste Anführer Trapp zusammen. Über den Glauben an die eigene Stärke und eine kaum noch zu bändigende Leidenschaft waren die Frankfurter in ein Spiel zurückgekommen, das schon verloren schien und am Ende ja auch unglücklich verloren wurde. Auf einmal wurde auch wieder Fußball gespielt, „nach vorne verteidigt“, wie es im modernen Fußball heißt. „Der Gegner hat uns gut unter Druck gesetzt“, anerkannte Bayern-Trainer Hansi Flick.

Fredi Bobic: „Die Spieler haben das Trikot mit Stolz getragen“ Das Spiel in München hat die Eintracht verloren. Und doch hat sie an diesem Abend auch gewonnen. Mit der Aufschrift „Black Lives Matter" auf dem Sondertrikot haben die Frankfurter ein eindrucksvolles Signal in die (Fernseh)welt gesendet.



„Es gibt derzeit Themen, die eine größere Bedeutung haben als der Sport", sagte Vorstand Axel Hellmann, darum habe man sich für diese Aktion entschieden. Die in den USA entstandene "Black Lives Matter"-Bewegung setzt sich gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt ein. „Wir haben dieses Statement zum richtigen Zeitpunkt gesetzt“, findet Sportvorstand Fredi Bobic, „Eintracht Frankfurt steht für Vielfalt und gegen Rassismus.“



Die Spieler hätten das Trikot „mit Stolz getragen.“ Bobic: „Verschiedene Hautfarben, Herkünfte, Religionen, das ist für alle bei uns ganz normal. Der Sport hat unheimlich viel Kraft, diese Brücken zu bauen.“

Auf einmal griffen die Rädchen ineinander

Auf einmal griffen bei der Eintracht wieder Rädchen ineinander, spielten Mannschaftsteile wieder miteinander, die sich vier Tage zuvor noch fremd zu sein schienen. Ganz stark die Innenverteidiger David Abraham und Martin Hinteregger, verbessert Stefan Ilsanker, sehr ordentlich Evan Ndicka. Der Trainer bewies ein glückliches Händchen mit seinen Einwechslungen. Er brachte nach einer guten Stunde Daichi Kamada und Danny da Costa für Mijat Gacinovic und Almamy Touré. Die Neuen produzierten den Ausgleich, Kamada bereitete vor, Da Costa schloss ab. Für den Verteidiger, vor einem Jahr „Dauerbrenner“, zuletzt außen vor, war es wie eine Befreiung. „Es freut mich sehr für Danny, er hat eine schwere Zeit hinter sich“, lobte der Trainer, „er hat im Training immer gut gearbeitet und seine Chance gesucht“. Und jetzt hat er sie genutzt. Beim Auswärtsspiel bei der Hertha wird er wohl von Anfang an spielen.

Trotz der Enttäuschung von München wollen sich nun alle auf das Spiel in Berlin konzentrieren. Am Donnerstagmittag sind die Frankfurter zurückgeflogen, am Freitag geht es schon weiter in die Hauptstadt. „Wir wollen in der Tabelle noch einen Sprung nach vorne machen“, beschrieb Boss Bobic seine Erwartungen, „das wird schwer in Berlin gegen eine ausgeruhte Hertha. Aber danach wollen wir noch dreimal punkten.“ Kevin Trapp will mehr. „Unser Ziel muss sein, die nächsten vier Spiele zu gewinnen“, sagte der Nationalspieler, „das können wir schaffen.“ Es wird darauf ankommen, welches Gesicht die Eintracht nun zeigen wird. PEPPI SCHMITT