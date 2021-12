Frankfurt muss gegen Mainz wohl auf Jakic verzichten

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im letzten Spiel der Saison am Samstag gegen Mainz 05 wohl auf Kristijan Jakic verzichten. Der Mittelfeldspieler, der schon wegen Problemen am Sprunggelenk angeschlagen in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach gegangen war, musste bereits nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden. "So wie es aussieht steht er wohl gegen Mainz nicht zur Verfügung", sagte Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend nach der mit 3:2 gewonnen Partie.