Gute Nachrichten: Hrustic ist da und Kostic bleibt da

Der gebürtige Australier Ajdin Hrustic (links) kommt vom FC Groningen zur Eintracht.

FRANKFURT - Die letzte Runde, in diesem Fall die letzte Woche, ist eingeläutet: Die sommerliche und auch herbstliche Transferperiode endet am nächsten Montag und die Aktivitäten der Klubs nehmen an Intensität zu. Auch bei der Frankfurter Eintracht wird es weitere Veränderungen geben. Zunächst wird der Wechsel von Ajdin Hrustic vom FC Groningen zur Eintracht vermeldet werden. Wichtiger für die Mannschaft könnte aber sein, dass es aller Voraussicht nach die eigentlich erwarteten und aus wirtschaftlichen Gründen womöglich auch erhofften Wechsel von Stammspielern nicht geben wird. Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Filip Kostic waren die Kandidaten. Alle drei werden bleiben. Trapp und Hinteregger, weil sie auch nie wegwollten und dies auch immer offensiv vertreten haben. Und Kostic, weil es schlicht keinen Interessenten gibt, der die angepeilten mindestens 30 Millionen Euro zahlen wird. Schon gar nicht, nachdem sich der Flügelstürmer beim Spiel am letzten Freitag in Berlin einen Innenbandteilanriss im rechten Knie zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird.

Der eine oder andere „Hinterbänkler“ geht

Die Stars also bleiben, nur der eine oder andere „Hinterbänkler“ wird wohl noch gehen. Große Einnahmen sind da nicht zu erwarten, lediglich kleinere Entlastungen bei den Gehältern. So wird Torwart Frederik Rönnow nach wie vor mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Allerdings weiß niemand, was der neue Schalker Trainer, wenn er denn feststeht, für Ideen hat. Für Rönnow wäre der Schalker Ersatzkeeper Markus Schubert in einem Tauschgeschäft als zweiter Mann für die Eintracht ein Kandidat. Auch die Frankfurter „Nummer drei“, Felix Wiedwald, hat keine sportliche Perspektive mehr am Main. Aber für ihn gibt es bislang weder aus der Zweiten Liga noch aus dritten Liga Anfragen oder gar Angebote.

Abwehrspieler Simon Falette sucht noch einen neuen Klub, wollte am liebsten wieder zurück zu Fenerbahce Istanbul, wo er im letzten halben Jahr auf Leihbasis gespielt hatte. Doch „Fener“ hat gerade erst den ehemaligen Wolfsburger Pascal Tisserand verpflichtet. Die Planstelle, auf die auch Falette gehofft hatte, ist damit besetzt. Findet Falette nicht noch in der Zweiten Liga einen Abnehmer, Hannover hatte mal loses Interesse gezeigt, kann es sein, dass auch er bei der Eintracht bleibt. Was aus vielerlei Gründen gar kein so großes Problem wäre. Zum einen weil auf Falette aus sportlicher Sicht immer Verlass war, zum anderen weil der Franzose in der Kabine äußerst beliebt und damit eine menschliche Bereicherung ist. In der Rubrik „Abgänge“ wird also mutmaßlich bis zum nächsten Montag nicht mehr allzu viel passieren.

Nach zähen Verhandlungen einig

Aber Neue werden noch kommen. Ajdin Hrustic vom FC Groningen macht den Anfang. Der 24 Jahre alte gebürtige Australier ist von den Groningen am letzten Freitag bei der 1:3-Niederlage in Enschede schon nicht mehr eingesetzt worden. Die Vereine haben sich nach wochenlangen zähen Verhandlungen auf eine Ablöse knapp unter einer Million Euro geeinigt. Der Spieler und die Eintracht waren sich schon länger einig. Hrustic hat am Montag in Frankfurt den Medizintest absolviert. An diesem Dienstag könnte der rechte Mittelfeldspieler mit Offensivpotential schon mit den neuen Kollegen trainieren.

Nicht ausgeschlossen ist es, dass sich die Eintracht noch auf weiteren Positionen verstärkt. Ein offensiver Mittelfeldspieler, laufstark und für Pressing geeignet, steht noch auf der Wunschliste des Trainers. Genau wie ein dribbelstarker Außen. Viel Geld kann und wird die Eintracht auf keinen Fall ausgeben, die meisten Geschäfte werden auch im Endspurt der Wechselperiode auf Leihbasis abgewickelt. Dabei schauen sich die Frankfurter auf den Reservebänken der nationalen und internationalen Spitzenklubs um. Dass Sportvorstand Fredi Bobci dabei schon oft ein gutes Näschen bewiesen hat, macht das Warten besonders spannend. Es sei nur an Jesus Vallejo oder Omar Mascarell erinnert, die einst über Umwege von Real Madrid gekommen und schnell zu Stammspielern geworden waren. Oder an Luka Jovic, den die Frankfurter von der der B-Mannschaft von Benfica Lissabon geholt hatten.