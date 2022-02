Hammerlos für Eintracht Frankfurt im EL-Achtelfinale

Eintracht Frankfurt muss sich mit Betis Sevilla im Achtelfinale der Europa League auseinandersetzen. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Hammerlos für die Frankfurter Eintracht im Achtelfinale der Europa-League (Finale am 18. Mai in Sevilla): Die Frankfurter treffen am 9. März (auswärts) und am 17. März (zuhause) auf Betis Sevilla, den aktuell Tabellendritten der spanischen Liga. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in der Zentrale der UEFA in Nyon, die vom dreimaligen UEFA-Cup-Gewinner Andres Palop vorgenommen wurde.

Die anderen Spiele: Glasgow Rangers – Roter Stern Belgrad, SC Braga - AS Monaco, FC Porto – Olympique Lyon, Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen, FC Sevilla – West Ham United , Leipzig – Spartak Moskau, FC Barcelona- Galatasaray Istanbul.