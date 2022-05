Heute: Eintracht Frankfurt auf Mission Europa-League-Finale

Donnerstag, 5. Mai:

Mittwoch, 4. Mai:

Diese Frage wurde vorläufig schon am Dienstag sowie in der Nacht auf Mittwoch beantwortet, als britische Touristen und Fans in Bockenheim in einem Pub überfallen sowie in Sachsenhausen am Mainufer angegriffen wurden. Die Polizei kündigte an, am Spieltag rund um die Partie mit einem Großaufgebot die Fanlager auseinanderhalten zu wollen, am Stadion und in der Stadt.