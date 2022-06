Hinteregger: „Werde meine Karriere bei Eintracht beenden“

Eintracht-Spieler Martin Hinteregger. (Foto: dpa/ Arne Dedert)

FRANKFURT - Klare Ansage von Martin Hinteregger. „Ich werde meine Profikarriere definitiv bei Eintracht Frankfurt beenden“, sagte der 29 Jahre alte österreichische Nationalspieler gegenüber der Kronen-Zeitung. Am Rande des von ihm veranstalteten „Hinti-Cups“ in seiner Heimat Sirnitz (84 Teams, davon 30 aus Frankfurt und Umgebung) machte Hinteregger klar, dass für ihn ein Wechsel nicht in Frage kommt. „Die Transfergerüchte sind Blödsinn. Ich wechsle auch nicht - wie kolportiert - zu Hertha Berlin“, betont der Verteidiger. Nächste Woche will er sich mit Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zusammensetzen.

wir berichteten). Nach Auslaufen seines Vertrages in zwei Jahren werde er nur noch für seinen Heimatklub SGA Sirnitz kicken Hinteregger, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, war wegen geschäftlicher Beziehungen zum Rechtspopulisten Heinrich Sickl im Rahmen seines Turniers in die Kritik geraten. Inzwischen hat Hinteregger sich von Sickl distanziert und die Geschäftsbeziehungen beendet (). Nach Auslaufen seines Vertrages in zwei Jahren werde er nur noch für seinen Heimatklub SGA Sirnitz kicken

