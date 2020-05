Hübner: „Werden nicht in Abstiegsgefahr geraten“

Bruno Hübner. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Intern sehen sie bei der Frankfurter Eintracht trotz vier Niederlagen in Folge, nur noch fünf Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz und dem bevorstehenden Auswärtsspiel beim FC Bayern München, keinen Grund zur ganz großen Aufregung. „Wir werden nicht in Abstiegsgefahr geraten", betonte Manager Bruno Hübner am Mittwoch in einem Pressegespräch, „wir sind davon überzeugt, dass die Situation das nicht hergibt." Trainer Adi Hütter genieße weiterhin große Wertschätzung. „Der Trainer es geschafft, uns mit seiner Erfahrung immer wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen, das wird ihm auch diesmal gelingen“, sagte Hübner, „wir sind hundert Prozent von Adi Hütter überzeugt.“





