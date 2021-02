Hütter in der Zwickmühle: Was tun mit Luka Jovic?

Luka Jovic, hier im Spiel Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim. (Foto: dpa/ Uwe Anspach)

FRANKFURT - Als Luka Jovic (23) am 14. Januar von Real Madrid zur Frankfurter Eintracht wechselte, herrschte am Main die pure Freude. Als Jovic drei Tage später bei seinem ersten Einsatz gegen Schalke 04 gleich zwei Treffer gelangen, wurde daraus Euphorie. Die ist inzwischen etwas abgeflacht, weil der Stürmer einen Monat später noch nicht über die Rolle des „Jokers“ hinausgekommen ist. Am Sonntag nach dem 2:0 gegen den 1.FC Köln, Jovic war in der 70. Minute eingewechselt worden, hatten die Beobachter auf der Tribüne ganz genau hingeschaut und tatsächlich ein verbissenes Gesicht beim schnellen Abgang des Stürmerstars in die Kabine gesehen.

„Natürlich ist Luka nicht ganz happy, weil er gerne länger gespielt hätte“, sagte Trainer Adi Hütter, „ich kann dies akzeptieren." Denn Jovic ist ja nicht von der Bank von Real nach Frankfurt gewechselt, um auch da wieder auf der Bank zu sitzen.

Es bietet sich also ein genauer Blick an auf die „Neuzeit“ des Rückkehrers in der alten beruflichen Heimat an. Jovic spielt in Frankfurt mehr als in Madrid und er trifft häufiger. Er hat seit seiner Rückkehr in allen sechs möglichen Begegnungen auf dem Platz gestanden, nie von Beginn an, immer als Einwechselspieler. Im Schnitt spielt er gut 23 Minuten pro Partie. Jovic hat drei Tore bei insgesamt 142 Spielminuten erzielt, das ist eine gute Quote und in einem Monat mehr als bei den „Königlichen“ in eineinhalb Jahren. Die nackte Bilanz ist also in Ordnung, dennoch gibt es Fragen. Was ist mit dem für Jovic so wichtigen Wohlfühlfaktor? Kann das vermeintliche Luxusproblem des Trainers mit einem Superstürmer in der Hinterhand zu einem echten Problem werden? Kann Jovic die Lust verlieren, wenn er zulange Reservist ist? Das eine oder andere Medium will schon einen Konflikt erkennen. „Wie lange bleibt Jovic noch ruhig?“, implizierte dies die Schlagzeile bei Sport1.de.

Doch nach Ärger sieht es nun wirklich nicht aus. Dass Jovic mehr spielen will ist klar, dass er sich aber dennoch wohl fühlt, ebenfalls. Der verbale Austausch zwischen Trainer und Spieler gilt als vorbildlich, das Verhältnis von Hütter zu Jovic ist eng. „Wenn der richtige Augenblick kommt, wird Luka auch anfangen“, wiederholt Hütter seit einigen Wochen gebetsmühlenartig. Jovic vertraut dem Trainer, seine Geduld wird aber auf eine harte Probe gestellt. Der Frankfurter Fußball-Lehrer seinerseits steht nicht vor einem Problem, vielmehr steckt er in einer Zwickmühle. Es wäre sicher für Jovic am besten, so bald wie möglich von Beginn an über die volle Zeit zu spielen. Das weiß auch Hütter.

Aber für die Mannschaft erscheint dies im Moment eben nicht als die beste Lösung. Die Konkurrenten von Jovic spielen so gut, dass ein Wechsel nicht zu begründen wäre. Auch ist die Belastung nicht so hoch, dass Rotation angesagt wäre. Das Spielsystem mit zwei „Zehnern“ hinter einer Spitze hat sich bewährt und ist Jovic nicht auf den Leib geschneidert ist. Er bevorzugt das Spiel mit zwei Spitzen mit einem Partner an seiner Seite, wie es einst Sébastien Haller war.

Hütter wird also den Teufel tun und ausgerechnet vor dem absoluten Knallerspiel am Samstag gegen Bayern München das Erfolgssystem ändern. Da könnte der Trainer auch persönlich nur verlieren. Einen Anlass seinem Stürmer André Silva eine Pause zu gönnen, gibt es auch nicht. Schon gar nicht gegen die Bayern, schon gar nicht vor dem Duell der „Ballermänner“ gegen Robert Lewandowski. Silva ist derzeit ist bestechender Form, hat schon achtzehn Tore erzielt, so viele wie noch nie ein Frankfurter Stürmer zu diesem Zeitpunkt, mehr als die Legenden Anthony Yeboah, Bernd Hölzenbein oder Alex Meier. Und so gibt es im Moment keinen zwingenden Grund für Adi Hütter systematisch etwas zu verändern.

Was also kann der Eintracht-Trainer tun? Er könnte einen der „Zehner“, Amin Younes oder Daichi Kamada, draußen und Jovic in einer zurückhängenden Position spielen lassen. Das wäre kein Systemwechsel, nur ein Personalwechsel. Diese Variante ist, abgesehen von der Verletzung eines Kollegen, im Grunde die einzige, die Jovic ins Team spülen könnte. Das Spiel gegen die Bayern wäre auch und gerade für Jovic eine besondere Herausforderung. Den Bayern megaoffensiv zu begegnen, also mit Silva und Jovic, könnte sogar zur grundsätzlichen Haltung des Frankfurter Trainers passen.

Er wird dies aber nur wagen, wenn er davon überzeugt ist, dass eine solche Variante gewinnbringend sein könnte. Er wird es aber nicht tun, nur um Jovics Laune zu verbessern. Aber da gibt es auch andere Hoffnungen: Denn bei genauem Hinsehen gab es am Sonntag gegen Köln nämlich auch Bilder des lachenden Jovic auf der Bank und des jubelnden Jovic nach dem 2:0 durch Ndicka. Ganz so schlecht wird die Stimmung dann doch nicht gewesen sein.