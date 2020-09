Hütter nach Remis sauer: „Ein ärgerliches Ergebnis“

Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter (r.) und Bielefelds Cheftrainer Uwe Neuhaus geben sich nach dem Spiel die Hand. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Enttäuschung war greifbar. Die Ratlosigkeit auch. Das 1:1 (0:0) zum Saisonauftakt gegen Arminia Bielefeld hat bei der Frankfurter Eintracht mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Der vermeintlich größte Trumpf, eine eingespielte Mannschaft, hat ebenso wenig gegriffen wie die Gelegenheit, sich eine Woche lang konzentriert auf den Gegner vorzubereiten. Das Spiel der Eintracht war in weiten Phasen zusammenhanglos und der Arminia genügten einfachste Mittel, um die meisten Angriffe der Eintracht zu stoppen.

„Es ist ein ärgerliches Ergebnis, damit können wir nicht zufrieden sein“, mäkelte Trainer Adi Hütter. Torwart Kevin Trapp wurde deutlicher. „Bei allem Respekt, aber gegen einen Aufsteiger sollten wir zu Hause gewinnen“, sagte der Nationalspieler, „da wäre heute viel mehr drin gewesen.“

Zu viele Fehler

Doch dafür haben die Frankfurter schlicht zu viele Fehler gemacht. Grundübel waren die vielen leichten Ballverluste, die vielen Fehler ohne Not und ohne Bedrängnis. So kam selten ein wirklicher Spielfluss auf. In der abwehrenden Abteilung musste häufig mit viel Risiko „Mann gegen Mann“ gespielt werden. So war Makoto Hasebe in unzählige Zweikämpfe verstrickt. Die fehlende Absicherung ging gegen im Grunde harmlose Bielefelder lange gut. Aber in der 51. Minute eben nicht. Filip Kostic, eigentlich Flügelstürmer, kam bei einem Konter zu spät nach hinten und Cebiou Soukou konnte ziemlich leicht die Führung für die Gäste erzielen. Ähnlich unsortiert war die Eintracht auch in der Schlussphase noch einige Male. Eine bessere Mannschaft wie die Arminia hätte das leicht zum Sieg nutzen können.

Der angreifenden Abteilung der Frankfurter gelangen ein paar saubere vorgetragene Angriffe, die auch zu Torchancen führten, die dann aber leichtfertig vergeben wurden. André Silva scheiterte mit einem Hackentrick, Danny Da Costa schoss volley am Tor vorbei und Martin Hinteregger traf mit einem Kopfball nur die Latte. Bas Dost hatte bei einer Gelegenheit sogar den Abschluss verweigert. „Da ärgere ich mich maßlos über mich selbst“, sagte er später. „Wir hatten unglaublich gute Torchancen“, stellte der Trainer fest, „da hätten wir das Spiel entscheiden müssen.“ In diese Kerbe hieb auch der Sportvorstand. „Bei diesen Chancen muss man die Bälle auch mal reinmachen“, sagte Fredi Bobic. So reichte es nur zum hochverdienten Ausgleich, den Kostic mit einer abgefälschten Flanke und Dost mit einer geschickten Kopfballweiterleitung vorbereitet und Silva mit dem Gefühl des Torjägers erzielt hatten.

Die mangelnde Chancenverwertung kratzt freilich nur an der Oberfläche der Frankfurter Probleme. Der Trainer zählte die Mängelliste schonungslos auf. „Wir hatten zu leichte Ballverluste. Wir haben zu oft versucht, etwas Besonderes zu machen und wir hatten keine Ruhe auch mal von der einen auf die andere Seite zu spielen“, sagte Hütter. Er hätte auch die fehlenden Ideen aus dem Mittelfeld heraus nennen können oder die fehlende Präzision bei Standards (14:3 Eckballverhältnis ohne Ertrag). Nun war es erst das erste Spiel der neuen Saison, es wird zu Recht noch keiner das gesamte Konstrukt grundsätzlich in Frage stellen. Und doch gab es Hinweise darauf, dass der Weg aus dem Mittelmaß heraus mit dieser personellen Zusammensetzung schwer zu bewerkstelligen sein wird.

Kostic geradezu teilnahmslos

Vor allem dann, wenn jene wenigen Spieler, die die Qualität hätten, den Unterschied zu machen, ohne Form über den Rasen laufen. Filip Kostic zum Beispiel spielte seltsam teilnahmslos. Man könnte glauben, der serbische Nationalspieler mache sich zu viele Gedanken, ob er vielleicht doch noch wechseln wird in der sommerlichen Transferperiode. Das sah ein bisschen so aus wie Ante Rebic vor einem Jahr. Daichi Kamada hatte wie schon vor einer Woche beim Pokal in München einen Rückfall in „Jugendzeiten“, ging den Zweikämpfen meist aus dem Weg und wenn er sie führte, war er zweiter Sieger. Die beiden Schlüsselspieler hätten schon „bessere Tage“ gesehen, kritisierte sogar Hütter vorsichtig. Kostic habe immerhin beim Ausgleich den Fuß mit ihm Spiel gehabt, und Kamada, 24 Jahre alt, sei noch ein „junger Spieler“.

Die Abhängigkeit des Offensivspiels von diesen beiden Spielern ist kontraproduktiv, führt im Übrigen auch dazu, dass das gesamte Spiel „linkslastig“ wird. Rechts soll Danny da Costa den stürmenden Außen geben, was ihm diesmal nicht besonders gut gelungen ist.

Bislang hat es die Eintracht jedenfalls nicht geschafft, für Alternativen auf den Außen zu sorgen. Steven Zuber, Neuzugang aus Hoffenheim, ist es nach den ersten Eindrücken wohl (noch) nicht. In München im Pokal auf links, jetzt nach der Pause für da Costa auf rechts, blieb er eher blass. Immerhin gute Ansätze gezeigt hat Aymen Barkok, der nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit ein bisschen Unbekümmertheit ins spiel brachte.

Das Spiel gegen Bielefeld hat einmal mehr deutlich gemacht, dass diese Frankfurter Mannschaft auf einigen Positionen Verstärkungen vertragen könnte. Ob dies möglich sein wird, hängt freilich an den finanziellen Möglichkeiten, die ja durch die Corona-Krise erheblich eingeschränkt sind. Das muss bei allen kritischen Anmerkungen immer berücksichtigt werden.