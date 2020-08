Hütter: „Transferzeit für Trainer eine gefährliche Zeit“

Eintracht-Trainer Adi Hütter. (Foto: Jan Huebner)

FRANKFURT - Adi Hütter ist Kummer gewöhnt, wenn er an seine beiden Sommer-Vorbereitungen mit der Frankfurter Eintracht denkt. Vor zwei Jahren waren wichtige Spieler aus der damaligen Pokalsiegermannschaft gegangen und er musste ein neues Team aufbauen. Vor einem Jahr litt die eigentliche Bundesliga-Vorbereitung unter den Qualifikationsspielen für die Europa-League. Und in diesem Sommer ist sowieso alles anders als es jemals war.

Doch Hütter bleibt vor dem wichtigsten Testspiel der kurzen Vorbereitung, am Samstag (19 Uhr, live bei Sport1) bei Ajax Amsterdam gelassen. „Die Mannschaft ist in Takt und arbeitet gut“, sagt er, „ich habe den Eindruck, dass die alte Saison nahtlos in die neue übergeht. Andere Teams haben größere Probleme als wir.“ Der Eintracht-Coach ist froh, dass nach zwei Wochen Training und vor den Abstellungen von einem Dutzend Nationalspielern ab Sonntag bislang alles glatt gelaufen ist. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir an vielen Stellschrauben drehen müssen“, sagt er, „wir haben erstens keine Verletzten und müssen zweitens kaum neue Spieler integrieren.“

Also kann er sich mit seinen Spielern schon früh auf die Feinabstimmung konzentrieren. In der Amsterdam-Arena wird Hütter nicht wie vor einer Woche in Eindhoven (2:1) komplett wechseln, sondern schon ein wenig mehr den Ernstfall simulieren. Der steht in zwei Wochen mit der ersten Pokalrunde auf dem Spielplan. „Ich erwarte, dass ein wenig Müdigkeit da sein wird und ich gehe davon aus, dass Ajax uns gewisse Grenzen aufzeigen kann“, sagt der Frankfurter Trainer. Der holländische Rekordmeister sei nun mal „eine andere Nummer als Eindhoven“.

Von seinem Team erwartet er Fortschritte vor allem im Spiel nach vorne. „Ich will, dass wir ein gutes Spiel machen“, fordert der Eintracht-Coach, der nicht weiß, ob die personelle Situation beim Bundesligastart Mitte September noch genauso sein wird wie jetzt. „Die Transferzeit ist eine gefährliche Zeit für Trainer“, sagt er, „es kann sein, dass noch Spieler abhandenkommen.“ Dies würde dann allerdings auch der Eintracht die Möglichkeit geben, sich noch zu verstärken. Aktuell sei das Team auf allen Positionen doppelt besetzt und der Trainer ist „froh, mit diesem Kader arbeiten zu dürfen.“ Neue Spieler müssten die Mannschaft auf Anhieb besser machen. Darauf sei die Eintracht in Person von Sportvorstand Fredi Bobic vorbereitet. Hütter hat klare Wünsche hinterlegt: „Dann möchte ich Qualität und nicht Quantität“.

Ab Sonntag kann der Frankfurter Trainer wegen der anstehenden Länderspiele nur noch mit ungefähr der Hälfte seines Aufgebotes arbeiten. Ein Dutzend Eintracht-Profis ist mit verschiedenen Nationalmannschaften unterwegs. Einziger deutscher A-Nationalspieler ist Kevin Trapp. Der Torwart hat gute Chancen nach den Absagen von Manuel Neuer und André Ter Stegen, seinen bislang drei Länderspielen zwei weitere hinzuzufügen. „Kevin geht davon aus, dass er im Tor stehen wird und ich auch“, sagt sein Trainer, „er hat sich das auch verdient.“ Die Unterbrechung der Vorbereitungszeit wegen der Länderspiele sind für den Frankfurter Trainer kein Grund zur Aufregung. „Man muss auch die Verbände verstehen, deshalb stört es mich nicht“, sagt er, „ich weiß ja, dass die Spieler gut untergebracht sind und Spielpraxis bekommen.“

Zunächst einmal sieht der Frankfurter Coach aber mit großer Vorfreude dem Spiel in Amsterdam entgegen. Auch weil in der Arena dort mit Zuschauern gespielt werden darf. „In Amsterdam sind 9000 Zuschauer zugelassen, in Österreich wollen sie auch Zuschauer zulassen“, sagt Hütter, „Covid 19 scheint verschieden gefährlich zu sein.“ Die Bundesliga sei bei der Durchführung von „Geisterspielen“ das Vorbild gewesen zu sein, „Holland könnte nun vielleicht ein gutes Beispiel für uns sein.“