Hütter verlässt die Eintracht vorzeitig

FRANKFURT - Jetzt ist es offiziell: Cheftrainer Adi Hütter verlässt Eintracht Frankfurt im Sommer vorzeitig und wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Das teilten beide Fußball-Bundesligisten am Dienstag mit. Der 51-jährige Österreicher habe den Eintracht-Vorstand am Montagabend informiert, am Dienstagmorgen die Mannschaft.

„Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe hier drei unglaublich erfolgreiche und intensive Jahre erlebt, die ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Ende dieser Saison mit einem herausragenden Ergebnis abschließen möchte. Wir haben eine historische Chance. Alles, was für mich jetzt zählt, ist der Erfolg der Eintracht. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen und uns für die Champions League qualifizieren. Diesem Ziel ordnen wir alles unter“, erklärte Adi Hütter in der Pressemitteilung.

Dreijahresvertrag am Niederrhein

Sportvorstand Fredi Bobic, der die Eintracht wohl ebenfalls nach dieser Saison verlässt, sagte: „Adi Hütter hat für Eintracht Frankfurt Außerordentliches geleistet und kann die Saison mit dem Erreichen der Champions League krönen. Diesem Ziel gilt unsere gesamte Aufmerksamkeit in den kommenden fünf Wochen bis zum Ende dieser Spielzeit.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. „Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele.“ Hütter erhält am Niederrhein einen Dreijahresvertrag.