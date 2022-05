Im Livestream: Alles zum Eintracht-Rückspiel gegen West Ham

Fans von Eintracht Frankfurt feuern ihre Mannschaft in London an. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Ganz Frankfurt und wohl auch viele Fußballfans aus Deutschland sind heiß. Heiß auf das Rückspiel der Frankfurter Eintracht im Europa League-Halbfinale gegen West Ham United, das um 21 Uhr (live bei RTL) im ausverkauften Deutsche Bank Park angepfiffen wird. Nahezu alle Kneipen in der Innenstadt sind bereits Stunden vor Anpfiff bestens gefüllt, auch viele Fans aus England sind mit nach Hessen gekommen. Über allem steht der Einzug ins Finale, das am 18. Mai in Sevilla steigt. Im Livestream berichten die VRM-Sportreporter Nadine Peter und Eric Hartmann von den Geschehnissen aus der Innenstadt und den aktuellsten Infos zum Spiel.

