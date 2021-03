In zehn Minuten: Kostic schießt zweimal das gleiche Tor

FRANKFURT - Wer nicht so ganz genau hingeschaut hatte vor den Bildschirmen, dachte wohl, es sei eine Wiederholung. In der 55. Minute hatte Filip Kostic im Spiel gegen den VfB Stuttgart für die Frankfurter Eintracht ins Tor getroffen. Es war ein Linksschuss von der linken Innenseite des Strafraums, flach ins lange Eck. Der Treffer zählte nicht, weil der Video-Assistent in der Entstehung eine Abseitsstellung von Luka Jovic erkannt hatte.