Jetzt live: Halbzeitanalyse zum Eintracht-Spiel gegen Real

Eintracht Frankfurt kämpft in Helsinki gegen Real Madrid um den nächsten Titel auf der europäischen Fußball-Bühne. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT/HELSINKI - Es ist die historische Chance auf den zweiten Titel innerhalb von nur drei Monaten auf der europäischen Fußball-Bühne. Erneut sind alle Augen auf den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gerichtet. Am Mittwoch, ab 21 Uhr (live bei RTL und DAZN), trifft die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner im Supercup in Helsinki auf Champions-League-Sieger Real Madrid. Die Eintracht geht als Außenseiter in die Partie und muss sich im Vergleich zur 1:6-Auftaktniederlage in der Bundesliga gegen Bayern München gehörig steigern, um die Madrilenen ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Die VRM-Sportreporter Nadine Peter, Tobias Goldbrunner und Eric Hartmann versorgen alle Fußball-Fans vor, während und nach der Partie im Livestream mit den wichtigsten Infos rund um die Partie. Zudem schalten wir live nach Helsinki, unsere Reporterin Nadine Peter ist beim Spiel vor Ort und schildert Eindrücke aus der Hauptstadt Finnlands. Dazu gibt es Stimmen von Eintracht-Fans, Analysen zu den Aufstellungen und ausführliche Einordnungen aller Highlights der Partie.

Um 21.50 – VRM-Livetalk: Halbzeitanalyse zum Eintracht-Spiel gegen Real



Verknüpfte Artikel

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

Um 20.15 Uhr – VRM-Livetalk: Alles zum Eintracht-Spiel gegen Real Madrid

Sehen Sie hier die Aufzeichnung des VRM-Livetalks vor dem Eintracht-Spiel.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Sehen Sie hier die Aufzeichnung des VRM-Livetalks vor dem Eintracht-Spiel.

Nach dem Spiel – VRM-Livetalk: Die Analyse zum Spiel Eintracht gegen Real



Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken