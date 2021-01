Jovic zurück zur Eintracht? Jetzt könnte es klappen

Luka Jovic im Trikot von Eintracht Frankfurt. (Archivfoto: dpa/ Uwe Anspach)

FRANKFURT - Wird der Traum der Fans wahr und kehrt Luka Jovic (23) tatsächlich in diesem Winter nach Frankfurt zurück? Entsprechende Meldungen wurden am Dienstag in verschiedenen Medien verbreitet, unter anderem angefacht von der serbischen Internet-Plattform „republika.rs“. Danach sollen sich die Hessen mit Jovics aktuellem Verein Real Madrid auf eine sechsmonatige Leihe geeinigt haben. So weit ist es aber wohl (noch) nicht. „Sky Sport News“ berichtete am frühen Dienstagabend von „fortgeschrittenen Gesprächen.“ Das trifft es schon eher. Angeblich wird Jovic am Mittwoch zur sportmedizinischen Untersuchung in Frankfurt erwartet. Von der Eintracht hat diese Meldungen vorerst niemand bestätigt, allerdings auch nicht dementiert.

Es gibt allerdings auch ein paar Fakten über die Gerüchte hinaus. Zum einen hat Real Madrid, die der Eintracht im Sommer 2019 63 Millionen Euro Ablöse überwiesen hatte, tatsächlich die Bereitschaft erklärt, Jovic auszuleihen. Hintergrund ist, dass der serbische Nationalspieler bei Real so gut wie nie zum Zug kommt. In dieser Saison hat er bisher nur 149 Minuten in insgesamt vier Partien gespielt und dabei kein einziges Tor erzielt.

Zirkzee kommt nicht

Zum anderen gibt es ernstzunehmende Informationen, dass Jovic als neues, altes sportliches Ziel Frankfurt präferiert. Hier, unter den Fittichen von Trainer Adi Hütter, hatte er seine beste Zeit und hier erhofft er sich die Rückkehr zu alter Stärke. Die Eintracht sucht dringend einen Nachfolger für den nach Brügge verkauften Bas Dost.

Laut Sky soll Real sich bereit erklärt haben, Teile des exorbitanten Gehalts von mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr, also jetzt noch fünf Millionen Euro, von Jovic zu übernehmen und so den Wechsel erst möglich machen. Gedacht ist zunächst an eine sechsmonatige Leihe.

Einen anderen Kandidaten hat die Eintracht von der Liste gestrichen. Joshua Zirkzee (19) vom FC Bayern wird nicht an den Main wechseln. Zum einen waren die Bayern nicht bereit, eine feste Kaufoption in einem Leihvertrag zu verankern, zum anderen wurde Zirkzee am letzten Samstag vom Platz gestellt und ist bis Ende Januar gesperrt.