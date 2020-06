Jubiläum: Adi Hütters 500. Spiel als Trainer

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Adi Hütter ist erst seit dem 1. Culi 2018 Cheftrainer der Frankfurter Eintracht. Und doch gehört er schon zu den vier dienstältesten Trainern in der Liga. Christian Streich ist schon seit 2011 beim SC Freiburg, Lucien Favre hat mit Hütter vor fast zwei Jahren in Dortmund angefangen und Florian Kohfeldt arbeitet seit 2017 als Chef beim SV Werder Bremen. Alle anderen Vereine haben ihre Übungsleiter in diesen beiden Spielzeiten mindestens einmal gewechselt.

„Da sieht man wie schnelllebig dieses Geschäft ist“, sagt Hütter, dessen Vertrag bei der Eintracht noch bis 2021 läuft, „es gibt Vereine, da habe ich schon drei verschiedenen Kollegen die Hand geschüttelt.“ Der 50 Jahre alte österreichische Fußball-Lehrer ist also schon fast ein „Dauerbrenner“. Dafür sprechen auch seine ganz persönlichen Zahlen. Das Auswärtsspiel mit der Eintracht bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) wird sein 500. Spiel als Cheftrainer sein, für die Eintracht hat er in der relativ kurzen Amtszeit schon genau 100 Spiele hinter sich gebracht. „Ich glaube, ich darf stolz darauf sein, schon hundert Pflichtspiele für die diesen tollen Verein gemacht zu haben“, sagt er. „vor zwei Jahren hat mir das sicher keiner zugetraut.“

"Motivation ist total hoch“

Diese eindrucksvolle Zahl an Spielen habe er „natürlich der Mannschaft zu verdanken.“ Hütter ist es trotz einiger sportlichen Krisen immer wieder gelungen, die Kurve zu kriegen. Nach den guten und erfolgreichen Pokal-Serien in Deutschland (Halbfinale) und Europa (Achtelfinale, das Rückspiel steht noch aus) soll die Bilanz in der Liga in den letzten vier Spielen noch aufgehübscht werden. Ein „Austrudeln“ werde es keinesfalls geben. „Wir nehmen die vier Spiele sowas von ernst, die Motivation ist total hoch“, ist er überzeugt, „ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer nicht mehr alles geben wird.“

Mögliche Aufstellung Eintracht: Trapp – Abraham, Hasebe, Hinteregger – Da Costa, Kohr, Ilsanker, Sow, Kostic – Kamada – Silva.- Bank: Rönnow, Touré, Chandler, Ilsanker, Ndicka, Torró, Gacinovic, Paciencia, Dost

Hütter ist von seiner Mannschaft und seinen Spielern total überzeugt. Das gegenseitige Vertrauen ist hoch. Was auch daran liegt, dass er es meistens geschafft hat, auch die weniger eingesetzten Profis auf dem Weg mitzunehmen. Zu den „Härtefällen“ dieser Saison hat bislang Danny da Costa gezählt. Der 26 Jahre alte Verteidiger war im letzten Jahr unverzichtbar. Er hat bei allen 50 Spielen der Frankfurter in drei Wettbewerben auf dem Platz gestanden. In diese Saison war er als Stammspieler gestartet, um dann nach und nach zum fünften Rad am Wagen zurückzufallen. Da Costa hat in den letzten Wochen und Monaten fast schon verzweifelt darum gekämpft, wieder das Vertrauen des Trainers zu erlangen, was aus der Öffentlichkeit nicht bekannten Gründen verloren gegangen war.

Lob für Da Costa

Nun haben Da Costa 25 Minuten und der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer bei der 1:2-Pokalniederlage in München geholfen, wieder in die Mannschaft zu kommen. „Natürlich war die Erleichterung und auch die Freude über den Treffer groß“, sagt er, „ich würde meine Hoffnungen für das Spiel in Berlin aber nicht nur an den 25 Minuten von München festmachen.“ Schließlich habe er seit Monaten in jedem Training „Gas gegeben“ und versucht, sich „anzubieten“. So ganz sicher ist er auch jetzt noch nicht, ob es für die Startelf reicht. „Ich hoffe auf einen Einsatz“, sagt er am Freitag noch vorsichtig. Der Trainer hat Da Costa nach dem Bayern-Spiel vor versammelter Mannschaft gelobt. „Er hat sich nicht nur wegen des Tores in den Vordergrund gespielt“, sagte Hütter, „er hat gut trainiert und seine Chance genutzt.“ Da deutet vieles darauf hin, dass Da Costa im Olympiastadion von Anfang an spielen wird.

Ob er eine Zukunft bei der Eintracht haben wird, könnte sich in den letzten vier Spielen der Saison entscheiden. Der Vertrag von Da Costa läuft noch bis zum 30.Juni 2022. Vor ein paar Wochen hat er sich einen neuen Berater genommen, womöglich mit dem Hintergrund, dass der nach neuen Vereinen Ausschau hält. Doch Wechsel während oder auch nach Corona könnten schwierig sein und eigentlich gefällt es ihm ja in Frankfurt. Wenn er denn nur öfters spielen könnte.

Ein anderer hat Wechselabsichten zu den Akten gelegt. Kapitän David Abraham, der aus privaten Gründen eigentlich zurück in seine argentinische Heimat wollte, hat nun angekündigt, dass er zumindest bis zum Winter bleiben wird und seine Karriere wahrscheinlich sogar Ende der nächsten Saison in Frankfurt beenden wird. „Es ist gut, dass wir jetzt weiter mit ihm planen können“, sagt der Trainer, „David ist ein wichtiger Spieler, ein Top-Verteidiger.“ Behalten würde Hütter auch gerne den noch vor Corona umworbenen Filip Kostic. „Mal schauen, was auf dem Markt los ist“, hat er Hoffnung, „Filip fühlt sich wohl hier und er braucht ein gutes Umfeld, um gute Leistungen zu bringen.“ Das habe er bei der Eintracht.

In Berlin muss die Eintracht auf den gesperrten Sebastian Rode und den verletzten Gelson Fernandes verzichten, Goncalo Paciencia steht zum ersten Mal nach Verletzung wieder im Kader.