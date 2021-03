Kaderplaner Ben Manga verlängert bei Eintracht Frankfurt

Fredi Bobic (li.) und Ben Manga im Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Abi Dhabi 2017. (Archivfoto: Jan Huebner)

FRANKFURT - Eintracht Frankfurt und Ben Manga, bislang als Chefscout und Kaderplaner beschäftigt, haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2026 geeinigt. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitagmittag mit. "Der 47-jährige Manga hat aufgrund seines hervorragenden internationalen Netzwerks und mit dem sukzessiven Aufbau der Scoutingabteilung eine zentrale Rolle im Lizenzspielerbereich der Eintracht inne sowie zahlreiche der heute im Kader der Profimannschaft stehenden Spieler entdeckt und zur Eintracht geholt", teilt der Verein dazu mit. Er werde zusätzliche Aufgaben übernehmen und zukünftig als Direktor Profifußball und Kadermanager für die Hessen tätig sein.

Nach dem Ausscheiden von Bruno Hübner als Sportdirektor zum Ende der Saison will Eintracht Frankfurt den sportlichen Bereich neu organisieren und die dort gebündelten Aufgaben neu aufteilen. Die Funktion eines Sportdirektors werde es nicht mehr geben. "Neben dem Direktor Profifußball und Kadermanager, der das Scouting und die Kaderplanung leitet, wird zukünftig die Position eines Technischen Direktors eingerichtet, der die zahlreichen und weiter zunehmenden administrativen Aufgaben des sportlichen Bereichs übernehmen soll", erläutert die Eintracht. Eine Besetzung werde bis Saisonende erfolgen. Der Cheftrainer bleibt wie bisher in einer direkten Berichtslinie an den Sportvorstand.

Bobic: "Starkes Zeichen für die Zukunft"

„Wir haben in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt viel bewirken können und aufgebaut. Ich sehe weiterhin gute Entwicklungsmöglichkeiten für den Klub und bin sehr glücklich, auch weiterhin Teil der Eintracht-Familie sein zu können”, sagt Manga, der im Sommer 2016 an den Main gewechselt war: „Ich identifiziere mich total mit der Philosophie der Eintracht. Mit dem Einzug in das neue ProfiCamp werden jetzt auch die täglichen Arbeitsvoraussetzungen auf ein Topniveau gehoben. Das ist ein Meilenstein in der Entwicklung und ein wesentlicher Grund für meine Vertragsverlängerung in Frankfurt."

Sportvorstand Fredi Bobic sagt: „Ben hat einen großen Anteil am gegenwärtigen Erfolg der Eintracht und der Entwicklung in den vergangenen Jahren. Sein Gespür für Talente und seine Beobachtungsgabe sind sehr ausgeprägt und werden sich in der neuen Struktur noch besser entfalten. Für den Klub ist die Vertragsverlängerung ein sehr starkes Zeichen für die Zukunft, zumal Ben Manga auch von Topklubs stark umworben wurde.“