Kinder flitzen mit Ukraineflagge über Eintracht-Spielfeld

Zwei kleine Eintracht-Fans stürmen mit selbst gemalter Ukraineflagge das Spielfeld. (Bild: IMAGO/Sven Simon)

FRANKFURT - Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum (2:1) war von Anfang an von viel Symbolik geprägt. Der ganze Verein nahm sehr würdevoll Abschied von Jürgen Grabowski , einer Frankfurter Legende. Die Fans hatten Plakate und Banner im Stadion platziert, vor der Nordwestkurve lagen Blumen und die Mannschaft spielte in Trauerflor. Auf den schwarzen Armbinden der Spieler war zudem der Aufdruck „Haltung zeigen“ zu sehen. Ein klares Statement der Eintracht im Kampf gegen Rassismus und einmal mehr ein Zeichen dafür, dass die SGE für mehr steht als Bundesligafußball.

Das stellten nach Abpfiff dann auch zwei junge Eintracht-Fans in bemerkenswerter Art und Weise und Beweis. Eine selbstgebastelte Ukraineflagge mit der Aufschrift „Stop it Putin“ (Hör‘ auf Putin) in der Hand flitzen sie einmal quer über das Spielfeld. Geradewegs auf die Mannschaft zu, die sich in dem Moment gerade vor der Fankurve formierte, um mit den Anhängern den Sieg zu feiern.

Normalerweise werden Flitzer ja direkt von der Security gestoppt und vom Rasen begleitet. Auch in diesem Fall war schnell ein Mann der Sicherheitsfirma zur Stelle. Doch die Eintracht-Spieler setzten sich dafür ein, dass die zwei Jungs samt ihres Friedensappells bleiben durften. Mehr noch: Die Mannschaft sorgte dafür, dass die kleinen Fans eine noch größere Bühne bekamen: Die Spieler knieten sich hin, applaudierten den beiden Buben und schickten sie mit ihrer Botschaft vor die Fankurve.

Eine tolle Aktion von Fans und Mannschaft, die für die jungen Anhänger keine Konsequenzen haben wird. Normalerweise werden Flitzer mit einem Stadionverbot belegt. Davon sieht die Eintracht in diesem Falle ab. Dafür war die Botschaft der Jungs zu wichtig. Aber der Verein betonte auch, dass er keine Nachahmer möchte.