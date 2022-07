Knapper Testspielsieg: Eintracht muss raus aus Feiermodus

Götze wieder im Training, nur Kostic fehlt noch

Das Aufgebot der Eintracht war am Mittwoch (fast) komplett. Einzig Filip Kostic wird erst am Donnerstag aus dem Sommerurlaub zurückerwartet. Kevin Trapp ist einen Tag früher als geplant zurückgekommen, hat die medizinischen Tests absolviert. Mario Götze hat wieder auf dem Trainingsplatz gestanden, seiner Teilnahme am Trainingslager, das am Samstag mit einem Testspiel gegen den Linzer ASK in Pasching beginnt, steht nichts im Wege. Auch weiter dabei war Goncalo Paciencia, der am Dienstag noch für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt war.