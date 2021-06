Kostic-Gerücht: Jetzt will Lazio den Eintracht-Star

Frankfurts Mittelfeldspieler Filip Kostic (vorne) und Bremens Abwehrspieler Theodor Gebre Selassie kämpfen um den Ball. (Foto: dpa/ Carmen Jaspersen)

FRANKFURT - Vor einer Woche war es noch Inter Mailand, die sich angeblich mit Filip Kostic (28) und seinen Beratern über einen Wechsel in diesem Sommer bereits geeinigt hatten. Jetzt soll der beste Vorlagengeber der Frankfurter Eintracht zu Lazio Rom gehen. Das meldet unter anderen die BILD-Zeitung mit Bezug auf italienische Medien. Inter soll dagegen wieder „out“ sein. Mehr als ein Gerücht ist allerdings das Interesse aus Rom auch nicht. Was für Lazio sprechen könnte: In Italien kann Kostic vielleicht mehr verdienen als in Frankfurt. Was gegen einen Wechsel nach Rom spricht: Lazio spielt wie die Eintracht „nur“ in der Europa-League, Kostic würde sich also sportlich nicht verbessern.