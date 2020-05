Kostic will weiter weg

(Foto: )

FRANKFURT - Die Sonne strahlt, die Menschen strömen wieder nach draußen und trotzdem befinden wir uns eigentlich mitten im kalten, verschneiten Februar. Wer auf dem Transfermarkt unterwegs ist, hört diese Äußerung in diesen Tagen immer wieder. Egal ob als Kaderplaner, Berater oder eben Journalist. Wir sind kalendarisch fast in der Mitte des Jahres angekommen, die Transferbemühungen der Vereine haben durch Corona aber noch einen Status, als wenn man gerade erst aus der Winterpause gekommen wäre. So auch bei der Frankfurter Eintracht. Deshalb ist noch vieles offen und vor allem die Fans machen sich Hoffnung darauf, dass ihr mit Abstand bester Spieler, Filip Kostic, doch ein Hesse bleibt. Allerdings hat sich in der Grundausrichtung eines möglichen Transfers eigentlich nicht viel geändert. Der Wechselwille des Spielers selbst ist ungebrochen, wie wir hören. Er will trotz Corona und einer Unsicherheit auf dem Markt unbedingt den Schritt zu einem europäischen Topclub machen und regelmäßig international spielen. Geht die Eintracht durch Corona mit den finanziellen Forderungen runter, wenn die Spielerseite einen Wechsel vehement forciert und mit einem aufnehmenden Verein um die Ecke kommt? Welcher Verein hat in ein paar Monaten wirklich die finanziellen Ressourcen, um Kostic zu bezahlen? Für Topspieler sei immer Geld da, hört man dann gerne als Einwand aus der Szene. Ob der Serbe dieser Topspieler ist, nicht nur sportlich, sondern auch auf dem Transfermarkt, werden die nächsten Wochen zeigen.

Autor Marc Behrenbeck (38) ist Reporter beim TV-Sender Sky Sport News. Der Frankfurter berichtet hautnah von den Bundesliga-Fußballern der Eintracht.