Kristjan Glibo übernimmt Eintracht Frankfurts U21

WORMS - Hessen statt Rheinland-Pfalz. Für Kistjan Glibo, der die Wormatia im Sommer nach drei Jahren verlässt, geht es in der Frankfurter Mainmetropole weiter. Der 40-Jährige wird Cheftrainer der zweiten Mannschaft, die ab der kommenden Saison in der Hessenliga antreten wird. Glibo hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Seit knapp zwei Monaten ist bekannt, dass Glibo im Sommer eine neue Herausforderung beginnen wird. Nun ist also auch klar, wo der ehemalige Profi-Spieler sie angehen wird. Bei der Eintracht übernimmt der Trainer ein Team, das zur kommenden Saison den Startplatz in der Hessenliga von Hessen Dreieich einnimmt, die sich aus finanziellen Gründen aus der Spielklasse zurückziehen. Erst nach dem Rückzug Dreieichs war der Weg frei für die U21 der Eintracht, die in der kommenden Saison ein Comeback feiern wird. 2014 hatte der Frankfurter Verein seine älteste Nachwuchs-Mannschaft nämlich aus Kostengründen noch abgemeldet. Nun also der Neuanfang - mit Kristjan Glibo an der Seitenlinie.

Der 40-Jährige sagt: "Eintracht Frankfurt ist ein großer Verein und es reizt mich, mit der U21 eine neue Mannschaft aufzubauen und mit jungen, talentierten Spielern den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben hier sehr gute Möglichkeiten, professionell zu arbeiten, deshalb ist das der logische Schritt für mich."

Bevor der Wormser Coach seinen Posten in Frankfurt antreten wird und sich ausführlicher zu seiner neuen Traineraufgabe äußern wird, richtet sich sein voller Fokus aber auf die kommenden Wochen, in denen die Wormatia die Rückkehr in die Regionalliga perfekt machen will. Der Aufstieg mit den Wormsern wäre das Ende einer erfolgreichen Zusammenarbeit und die Krönung mit der Mannschaft, deren Entwicklung Glibo in den vergangenen knapp drei Jahren maßgeblich mitgestaltet hat.