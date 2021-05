Krösche: Bobics Fußstapfen sind gar nicht mehr so groß

Markus Krösche wird neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Um zwölf Uhr am Dienstagmittag wird Markus Krösche in einer virtuellen Pressekonferenz als neuer Sportvorstand der Frankfurter Eintracht vorgestellt. Drei Monate nach dem trotz eines laufenden Vertrages Anfang März angekündigten Abschieds von Fredi Bobic haben die Frankfurter damit auch offiziell wieder einen neuen Sportchef. Was am Anfang wie eine Schwächung der Eintracht ausgesehen hatte, wird heute in weiten Kreisen intern wie extern als große Chance für den Klub angesehen.

Die Fußstapfen, in die Krösche treten wird, sind auf dem Papier ziemlich groß, schließlich hat die Eintracht in den letzten fünf Jahren große Erfolge gefeiert und Bobic wurde unter anderem von der Fachzeitschrift „Kicker“ zum „Manager des Jahres“ gewählt. Und doch sind viele in Frankfurt erleichtert über den Abschied des ehemaligen Nationalspielers, der sich mit seiner schroffen Art bei allen sportlichen Erfolgen nicht viel Freunde am Main gemacht hat.

Erfolg auch Arbeit des Trainers

Der Transferbilanz des letztens Bobic-Jahres fällt durchwachsen aus. Krösche wird da nicht mit einer großen Hypothek beginnen. Der sportliche Erfolg der Mannschaft mit Platz fünf und der Qualifikation für Europa hat seinen Ursprung in der Arbeit des Trainers, die bis zu dessen bekanntgewordenen Abschied nach Mönchengladbach exzellent gewesen war. Bobics Transfers in der abgelaufenen Saison waren im besten Fall durchschnittlich. Da war im letzten Sommer der Tausch zwischen Mijat Gacinovic (26) und Steven Zuber (29). Der eine ist nach Hoffenheim gegangen, der andere aus Hoffenheim gekommen. Beide haben keine wirklich großen Rollen in ihren neuen Teams gespielt. Gacinovic hat es nur auf sieben Startelfeinsätze gebracht, Zuber gar nur auf sechs. Ein Tor hat keiner für seinen neuen Klub erzielt. Getauscht wurden auch zwei Torhüter. Frederik Rönnow nach Schalke, Markus Schubert zur Eintracht. Der Schalker in Frankfurt hat keine Minute gespielt. Der Frankfurter auf Schalke hat seinen zwischenzeitlichen Stammplatz, auch wegen Verletzungen, bald wieder verloren.

Auch im Winter hat Bobic wieder einen „Tausch“ vorgenommen. Bas Dost ist zum FC Brügge gewechselt, Luka Jovic von Real Madrid gekommen. Dost hat in Brügge eingeschlagen, 17 Spiele, zwölf Tore, Meister in Belgien. Jovic hat nach gutem Beginn eher enttäuscht, vier Tore bei acht Startelfeinsätzen. Dennoch war der Wechsel nachvollziehbar, zumal von beiden Spielern auch angestrebt. Für die Eintracht haben beide übrigens vier Tore geschossen, Dost in der Vorrunde, Jovic in der Rückrunde. Unter Volltreffer kann Bobic die Verpflichtung von Amin Younes einordnen. Der Nationalspieler hat in vielen Spielen den Unterschied gemacht.

Neuzugänge der Saison

Unter der Rubrik Neuzugänge standen im letzten Sommer die Namen Tuta, Aymen Barkok und Ragnar Ache. Tuta wurde in der Rückrunde zur Stammkraft, Barkok war ein wichtiger Ergänzungsspieler, Ache durchweg von Verletzungen geplagt. Der spät gekommene Ajdin Hrustic konnte erst ganz am Ende zeigen, dass er in Zukunft vielleicht weiterhelfen kann. Weitere Neuzugänge hatte es nicht gegeben. Große Spuren sind da nicht zu erkennen, der Trumpf der Eintracht war die Eingespieltheit über die letzten beiden Jahre und Leistungssteigerungen bei Spielern wie André Silva und Daichi Kamada.

Gemischt fällt auch die Beurteilung der ausgeliehenen Spieler aus. Danny da Costa und Dominik Kohr haben in Mainz überzeugt. Rodrigo Zalazar hat beim FC St. Pauli eine gute Saison gespielt. Für die Eintracht war er übrigens noch keine einzige Minute am Ball. Durchgestartet ist Dejan Joveljic beim Wolfsberger AC. Der Angreifer überzeugte in 46 Pflichtspielen mit 20 Treffern und fünf Vorlagen.

Ganz anders die Bilanz von Goncalo Paciencia auf Schalke. Der Portugiese hat bei neun Starelfeinsätzen lediglich ein Tor erzielt. Pech für die Eintracht und Bobic: Durch den Abstieg der Schalker sind der Eintracht fast zehn Millionen Euro Ablöse durch die Lappen gegangen. So viel hätten die Schalker bei Klassenerhalt für Paciencia zahlen müssen.

Während Bobic in der Hochzeit der Pandemie im Laufe des letzten Jahres sich hauptsächlich auf Leihen und Tauschen konzentriert hat, dürfte Krösche durch die besondere Konstellation bei der Eintracht mit zusätzlichen Europapokalbelastungen und begehrten Stars wie André Silva und Filip Kostic auch wieder in erster Linie bei Kaufen und Verlaufen gefordert sein.