"Kürzertreten": Hübner verlässt Eintracht zum Saisonende

FRANKFURT - Eintracht Frankfurt und Sportdirektor Bruno Hübner trennen sich zum Saisonende. Bereits im Oktober stand fest, dass der bis Juni gültige Vertrag mit dem 60-Jährigen nicht verlängert werde . Zwischenzeitlich gab es immer wieder Gerüchte, ob er nicht doch weiter beim Verein bleiben wolle.

Nun äußerte sich Hübner allerdings in einer Mitteilung des Vereins dazu: "Für den Club ist sicher eine Veränderung auf dieser Position nach so langer Zeit sinnvoll. In den vergangenen Monaten hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass dies für beide Seiten die beste und richtige Lösung ist". Der Funktionär, der als Profi für den 1. FC Kaiserslautern Fußball spielte, kam im Sommer 2011 zur Eintracht und wird nun nach genau einem Jahrzehnt gehen.

Schon 2018, bei seiner letzten Vertragsverlängerung, sei für Hübner klar gewesen, dass er nicht ewig bei der Eintracht bleiben wolle: "Damals hatte ich mit Fredi Bobic über die Zukunft gesprochen und wir hatten uns bewusst auf diese Vertragslaufzeit verständigt. Mit 60 Jahren wollte ich etwas kürzertreten."

Zur Person Bruno Hübner wurde am 28. Januar 1961 in Kastel geboren und startete in seiner Heimat seine Fußballkarriere, die ihn 1981 in die Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern führte.



Beim SV Wehen ließ der 1,86 Meter große Stürmer seine Laufbahn ausklingen.



Mit dem MSV Duisburg gelang Hübner 2011 der Einzug ins DFB-Pokalfinale, ehe er bei Eintracht Frankfurt eine neue Herausforderung suchte.

Bobic bestätigt: "Wir haben uns schon 2018 darauf verständigt, dass wir perspektivisch auch auf seiner Position eine Neuorientierung in Betracht ziehen und uns dazu in den vergangenen Wochen jederzeit offen und konstruktiv ausgetauscht. Bruno wird der Eintracht auch in der Zukunft freundschaftlich verbunden bleiben und ist immer ein gern gesehener Gast.“

Hübner begann im Sommer 2011 bei der Eintracht in der Zweiten Bundesliga und führte den Verein zum sofortigen Wiederaufstieg. In der Folgezeit gelang drei Mal der Einzug in die Europa League. Zu Buche standen zudem zwei Teilnahmen am DFB-Pokalfinale mit dem größten Erfolg der vergangenen 30 Jahre: dem Gewinn des DFB-Pokals 2018.

"Es macht mich stolz, dass ich hier ein Teil sein durfte. Vor allem die fantastischen Fans und die tolle Atmosphäre werden mir immer in Erinnerung bleiben. In jeder Phase konnten wir uns auf sie verlassen", sagte Hübner. Wie der Verein auf der Position des Sportdirektors ab Sommer plant, ist derzeit noch offen.