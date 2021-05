Letztes Spiel für Adi Hütter: Keine Tränen zum Abschied

Das Heimspiel gegen den SC Freiburg wird das letzte Spiel für Adi Hütter als Trainer der Frankfurter Eintracht werden. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Es hätte ein ganz großes Finale für die Frankfurter Eintracht werden können, das Heimspiel zum Schluss der Saison gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr). Doch durch das Totalversagen in den letzten Wochen ist die Luft komplett raus. Zumindest für die Frankfurter. Die werden, egal wie es ausgeht, den fünften Platz behalten und sich für die Europa-League qualifizieren. Die einen finden das gut, die anderen sind nicht wirklich begeistert. Champions-League wäre halt schöner gewesen. Auch für die Freiburger ist nicht mehr viel drin am letzten Spieltag. Die Chance auf den siebten Platz, der zur Teilnahme an der neuen Europa-Conference-League berechtigen würde, ist gering. Die Freiburger müssten siegen, der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin dürften nicht gewinnen. Das ist nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich. Und so wird die letzte Partie eine Art Freundschaftsspiel unter Wettbewerbsbedingungen. Auch Abschiedstränen wird es nicht geben. Bei den Spielern stehen noch keine Abgänge fest, bei Trainer und Sportvorstand hält sich die Trauer in engen Grenzen. Blumensträuße werden sicher nicht verteilt.



Trainer Adi Hütter hat noch ein paar kleine Wünsche für das letzte Heimspiel vor seinem Abgang nach Mönchengladbach. Er möchte mit einem Sieg die 60-Punkte-Marke erreichen und er möchte, dass die Eintracht als einzige Mannschaft neben den Bayern in der gesamten Saison im eigenen Stadion ungeschlagen bleibt. Das wäre in der Tat eine beeindruckende Leistung, zumal ohne Zuschauer. Aber auch Hütter will das Spiel nicht überbewerten. Er hat angekündigt „den einen oder anderen“ spielen zu lassen, der zuletzt nicht so oft dabei war, „es sich im Training aber verdient hat“. Das spricht für Ajdin Hrustic, Steven Zuber und Aymen Barkok in der Anfangself. Ganz abschenken aber dürfen die Frankfurter, die auf die angeschlagenen Sebastian Rode und Djibril Sow verzichten müssen, die Partie nicht, schließlich sollten sie ja keine Wettbewerbsverzerrung zulassen.

Spekulationen um die Trainer-Nachfolge

Die Diskussionen während der Woche haben sich um andere Dinge gedreht. Um die Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit, vor allem aber um die Zukunftsplanungen. Die wichtigste Personalie ist dabei der neue Trainer. Fest steht bis jetzt nur, wer es nicht wird. Gerado Seoane von Young Boys Bern hat sich für den Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen entschieden. Bei vielen anderen Namen jagt ein Gerücht das nächste. An einem Tag gilt Edin Terzic als Topfavorit, am nächsten Tag hat er angeblich abgesagt . Und wieder einen Tag später sagt der Dortmunder Coach ganz offiziell, er werde erst nächste Woche überhaupt über seine Zukunft nachdenken. Ähnlich verworren geht es in den Spekulationen um Oliver Glasner zu. Der Wolfsburger Trainer wird angeblich den Klub verlassen, soll in Frankfurt auf der Liste stehen, aber nicht mehr besonders begehrt sein. Nichts Genaues weiß man nicht, denn keiner der Eintracht-Verantwortlichen, schon gar nicht der neue starke Mann Markus Krösche, hat sich zur Trainersuche geäußert. Und so taucht nun auch wieder der Name Roger Schmidt auf mit dem Krösche einst in Leverkusen zusammengearbeitet hat. Schmidt hatte zwar vor ein paar Wochen erklärt, dass er beim PSV Eindhoven bleiben wolle. Aber was heißt das schon. Genauso viel oder wenig wie das angebliche Interesse der Eintracht an Domenico Tedesco (Dynamo Moskau) oder Daniel Farke (Norwich City) oder Raul (Real Madrid II).

Es bleibt solange spannend, bis weißer Rauch aufsteigt. Womöglich ist das für nächste Woche nach Ende der laufenden Saison geplant. Denn es gibt noch Trainer, die die Arbeit bei einem Klub sauber und gut zu Ende bringen wollen bevor sie eine neue Aufgabe angehen.

Eintracht: Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Zuber - Chandler, Hasebe, Hrustic, Kostic - Barkok, Younes- Silva.-

Bank: Schubert, Tuta, Ndicka, Touré, Durm, Willems, Kamada, Ache, Jovic,