Live: Halbzeitanalyse zum Eintracht-Spiel gegen Marseille

Frankfurts Daichi Kamada (verdeckt Mitte) setzt sich zum 1:0 durch. (© DPA-Bild)

MAINZ/FRANKFURT - Die heiße Phase ist eingeläutet. Jetzt geht es in der Gruppenphase der Champions League um alles. Auch für die Frankfurter Eintracht. Die Hessen stehen in Gruppe D aktuell zwar auf dem letzten Tabellenplatz, haben mit vier Zählern aber nach wie vor alle Chancen, sich den Traum vom Achtelfinale zu erfüllen. Doch dazu braucht das Team von Trainer Oliver Glasner im Heimspiel am Mittwoch, 21 Uhr (live bei DAZN), gegen Olympique Marseille unbedingt einen Sieg. Bei einer Niederlage droht sogar das komplette Europa-Aus, selbst die Europa League über Platz drei wäre dann womöglich nicht mehr zu erreichen.

Das Hinspiel gegen den französischen Vizemeister gewannen die Hessen mit 1:0, gleichzeitig der erste Sieg der Eintracht in der Champions League. Wieder mal ein historisches Ereignis, doch dieses wurde von schlimmen Krawallen vor und während des Spiels in der französischen Hafenstadt überschattet. Besonders die Vorfälle im Stadion, als sich beide Fanlager mit Leuchtraketen abgeschossen hatten und ein Frankfurter den Hitlergruß zeigte, sind natürlich in Erinnerung geblieben. Ob es im Rahmen des Rückspiels erneut zu Ausschreitungen kommt, bleibt abzuwarten.

So oder so, darüber wird zu reden sein. Und dafür stehen auch am fünften Spieltag der Champions League wieder die VRM-Sportreporter in den Startlöchern. Tobias Goldbrunner, Marcel Storch und Eric Hartmann versorgen alle Fußball-Fans im VRM-Livetalk mit den wichtigsten Infos rund um die Partie. Wir schalten dafür live nach Frankfurt, lassen Eintracht-Trainer Oliver Glasner im Video zu Wort kommen, analysieren die Highlights in der Halbzeit und nach Schlusspfiff, und vieles mehr. Um 20.15 Uhr, 21.50 Uhr und 23 Uhr gehen wir dafür auf allen unseren Portalen live.