Live-Talk: Fazit zum Champions-League-Sieg der Eintracht

FRANKFURT/MARSEILLE - Der Start ging in die Hose, deshalb war jetzt schon ordentlich Druck auf dem Kessel bei der Frankfurter Eintracht. Nach der 0:3-Niederlage zum Auftakt in Champions-League-Gruppe D am vergangenen Mittwoch gegen Sporting Lissabon waren die Hessen im Gastspiel bei Olympique Marseille schon zum Punkten verdammt. Und sie lieferten: Mit 1:0 haben sie ihr Auswärtsspiel beim französischen Vizemeister Olympique Marseille gewonnen. Allerdings wurde die Partie von heftigen Fan-Ausschreitungen überschattet.