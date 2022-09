Live-Talk: Halbzeitanalyse zum Eintracht-Spiel in Marseille

FRANKFURT/MARSEILLE - Der Start ging in die Hose, deshalb ist jetzt schon ordentlich Druck auf dem Kessel bei der Frankfurter Eintracht. Nach der 0:3-Niederlage zum Auftakt in Champions-League-Gruppe D am vergangenen Mittwoch gegen Sporting Lissabon sind die Hessen im Gastspiel bei Olympique Marseille schon zum Punkten verdammt. Sofern sie eben noch das angestrebte Ziel Achtelfinale erreichen wollen. Die Aufgabe beim französischen Vizemeister wird mit Sicherheit keine leichte, zudem befindet sich die SGE nach zwei Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer in einer leichten Schaffenskrise. Oliver Glasner fand nach der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg deutlich Worte und nun wird spannend zu beobachten sein, wie die Mannschaft auf der größten europäischen Fußballbühne darauf reagiert.