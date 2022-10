Livetalk: Eintracht trifft in Champions League auf Tottenham

Die Fans von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt fiebern dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur im Deutsche Bank Park entgegen. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT/MAINZ - Die Frankfurter Eintracht ist in der Champions League angekommen. Nach der bitteren 0:3-Pleite zum Start gegen Sporting Lissabon, siegte die SGE in Marseille dank eines Treffers von Jesper Lindström mit 1:0. Die Partie in Frankreich wird aber sicherlich nicht nur wegen des sportlichen Geschehens noch lange in Erinnerung bleiben. Die Ausschreitungen vor und während des Spiels sorgten für schlimme Bilder, doch die UEFA zeigte sich gnädig und verzichtete auf mögliche Geisterspiele für die Hessen. Heißt, im dritten Gruppenspiel am heutigen Dienstagabend, Anpfiff 21 Uhr, wird sich der ausverkaufte Deutsche Bank Park wieder in ein Tollhaus verwandeln. Mit hoffentlich nur positiven Emotionen. Diese kann das Eintracht-Team auch gebrauchen, denn der Gegner heißt Tottenham Hotspur. Der Premier-League-Club ist der Favorit in Gruppe D, musste allerdings zuletzt eine 0:2-Niederlage bei Sporting Lissabon hinnehmen. Nach aktuellem Stand kämpfen die Engländer gegen die Eintracht also um Platz zwei, der für das Weiterkommen berechtigt.



Wie die Chancen für die Eintracht in dieser Partie stehen und wie stark Tottenham wirklich ist, darüber sprechen die VRM-Sportreporter Marcel Storch und Eric Hartmann im VRM-Livetalk und versorgen alle Fußball-Fans natürlich wieder mit den wichtigsten Infos rund um die Partie. Wir schalten dafür live nach Frankfurt, lassen Frankfurts Trainer Oliver Glasner im Video zu Wort kommen, analysieren die Highlights in der Halbzeit und nach Schlusspfiff, und vieles mehr. Um 20.15 Uhr, gegen 21.50 Uhr und gegen 23 Uhr gehen wir dafür auf allen unseren Portalen live.

Der Livetalk vor dem Spiel gegen 20.15 Uhr:



Der Livetalk in der Halbzeitpause:



Der Livetalk nach dem Spiel der Eintracht:



