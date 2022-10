Livetalk nach Abpfiff: So lief es für die Eintracht

Per Foulelfmeter traf Tottenhams Stürmer-Star Harry Kane (2. von rechts) gegen Frankfurts Torwart Kevin Trapp zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Engländer. (Foto: dpa/Arne Dedert)

MAINZ/LONDON/FRANKFURT - Gut eine Woche nach dem starken 0:0 der Frankfurter Eintracht gegen Tottenham Hotspur gab es nun im Rückspiel für die Hessen nichts zu holen. Die Engländer siegten vor heimischem Publikum letztlich verdient 3:1. Dabei hatten es vor allem die erste Halbzeit und die Schlussminuten der Partie in sich: Die frühe Führung der Frankfurter durch Daichi Kamada (14.) drehten der ehemalige Bundesliga-Profi Heung-Min Son per Doppelschlag (20. und 36.) sowie Tottenhams Stürmer-Star Harry Kane (28., Elfmeter) noch vor der Pause zu einem 3:1 für die Engländer. Zu allem Überfluss verloren die Frankfurter in der zweiten Halbzeit auch noch Verteidiger Tuta, der sich binnen vier Minuten erst Gelb und dann Gelb-Rot abholte. Lange sah es daher nach einem sicheren Sieg für Tottenham aus. Doch kurz vor Schluss wurde es dann nochmal hektisch: Erst verkürzte der eingewechselte Faride Alidou auf 2:3 (87.) aus Frankfurter Sicht und sorgte damit nochmal für Spannung in den Schlussminuten. In der Nachspielzeit verschoss Harry Kane dann noch einen Elfmeter. Doch am Sieg Tottenhams änderte das nichts mehr.

