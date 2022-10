Livetalk: Schafft die SGE gegen Tottenham eine Überraschung?

Frankfurts Randal Kolo Muani (M) versucht gegen Ivan Perisic (l) und Pierre-Emile Hojbjerg von Tottenham an den Ball zu kommen. (Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ/FRANKFURT - So langsam wird es richtig spannend in der Champions League. Drei Spiele sind gespielt, drei weitere stehen noch aus. Für die Eintracht beginnt die „Rückrunde“ in Gruppe D mit dem schwersten Auswärtsspiel. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner misst sich am Mittwochabend, 21 Uhr (live bei DAZN), erneut mit Tottenham Hotspur. Also genau mit diesem Club, dem die Hessen vor etwas mehr als einer Woche ein starkes 0:0 abgerungen hatten.

Doch nun liegt der Heimvorteil beim Premier-League-Dritten, der seine Heimspiele im nagelneuen Tottenham Hotspur Stadium (2019 eröffnet) austrägt. Dort werden sich über 62.000 Fans die Partie live vor Ort ansehen, rund 3000 davon kommen aus Frankfurt. Diese werden natürlich darauf hoffen, dass ihre Lieblinge etwas Zählbares mit in die Mainmetropole bringen.

Welche Chancen hat die Eintracht wirklich?

Wie groß die Chancen der Eintracht auf einen Punktgewinn wirklich sind, darüber sprechen die VRM-Sportreporter Nadine Peter, Tobias Goldbrunner und Eric Hartmann im VRM-Livetalk und versorgen alle Fußball-Fans natürlich wieder mit den wichtigsten Infos rund um die Partie. Wir schalten dafür live nach London, lassen Frankfurts Trainer Oliver Glasner im Video zu Wort kommen, analysieren die Highlights in der Halbzeit und nach Schlusspfiff, und vieles mehr. Um 20.15 Uhr, 21.50 Uhr und 23 Uhr gehen wir dafür auf allen unseren Portalen live.

Verknüpfte Artikel



Livestream vor dem Spiel, um 20.15 Uhr

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf Youtube



Livestream in der Halbzeit, gegen 21.50 Uhr



Livestream nach dem Spiel, gegen 23 Uhr



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken