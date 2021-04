Lothar Sippel traut der Eintracht die Champions League zu

Zur Person

Lothar Sippel (55) startete seine Fußball-Karriere in der Jugend und im Oberliga-Team des 1._SC Göttingen 05. Sein Debüt im Profibereich gab er am 21. September 1985 für den damaligen Zweitligisten KSV Hessen Kassel. Nach dem Abstieg in die Drittklassigkeit blieb er dem Verein treu und war als Torschützenkönig mit 26 Treffern in der Saison 1988/89 Garant für den Wiederaufstieg.



1989 wechselte Sippel zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt. In der Saison 1991/92 gelang ihm der Durchbruch, als er an der Seite von Anthony Yeboah 14 Saisontore erzielte. In den folgenden beiden Jahren kam der Stürmer bei Borussia Dortmund über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus, stand aber am 19. Mai 1993 im Uefa-Pokal-Finalrückspiel gegen Juventus Turin in der Startelf.



Weitere Stationen als Spieler waren die Zweitligisten Hannover 96 und Spvgg. Unterhaching. Als Trainer wirkte er bei SF Ricklingen, Vienna Wien und Arminia Hannover sowie als Assistent von Horst Köppel bei Al Wahda in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Heute betreibt der passionierte Golfer eine Eventagentur, organisiert Soccercamps und vermittelt Immobilien. Fußball spielt er noch für die Traditionsteams von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, in der Oldie-Nationalmannschaft und in der Weltauswahl Global United FC, die sich für den Klima- und Umweltschutz einsetzt.