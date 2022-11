7 min

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt, der Teamvergleich

So stabil steht die Defensive, so rund läuft es im Angriff, so wollen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt den Derby-Sieg landen. Die Stärken, die Baustellen, der Teamvergleich.

Von Henning Kunz, Eric Hartmann und Reinhard Rehberg