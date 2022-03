Mainz-05-Topspiel am Samstag, Besonderheit bei Eintracht

(Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage bis Saisonende terminiert. Der FSV Mainz 05 bestreitet sein Heimspiel am 32. Spieltag gegen den FC Bayern München am Samstag, 30. April, um 15.30 Uhr. Eine Neuerung gibt es in dieser Runde am vorletzten Spieltag: Die Begegnungen finden nicht alle wie in früheren Jahren zur gleichen Zeit statt, sondern von Freitag bis Sonntag. Die 05er treten am 33. Spieltag am Samstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr bei Hertha BSC an. Das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg steigt am Freitag, 22. April, um 20.30 Uhr. Das Rhein-Main-Duell zuhause gegen Eintracht Frankfurt findet wie geplant am 14. Mai um 15.30 Uhr statt.

Für die Eintracht gibt es bei den Spielterminen eine Besonderheit: Da das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen auf Wunsch der Sicherheitsbehörden nicht am Sonntag, 1. Mai, ausgetragen werden soll, stehen entweder der Freitag, 29. April (20.30 Uhr), oder der Montag, 2. Mai (20.30 Uhr), im Raum. Sollten sich die Frankfurter im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona durchsetzen, stünde am 28. April das Hinspiel im Halbfinale an – das Leverkusen-Duell würde auf den 2. Mai gelegt werden. Scheidet die Eintracht aus, findet das Bundesliga-Match am 29. April statt.

Die Terminierungen im Überblick:

Eintracht Frankfurt:

31. Spieltag: Samstag, 23. April, 15.30 Uhr: Eintracht – TSG Hoffenheim

32. Spieltag: Freitag, 29. April, 20.30 Uhr, oder Montag, 2. Mai, 20.30 Uhr: Bayer Leverkusen – Eintracht

33. Spieltag: Sonntag, 8. Mai, 15.30 Uhr: Eintracht – Borussia Mönchengladbach

34. Spieltag: Samstag, 14. Mai, 15.30 Uhr: Mainz 05 - Eintracht

Mainz 05:

31. Spieltag: Freitag, 22. April, 20.30 Uhr: VfL Wolfsburg – Mainz 05

32. Spieltag: Samstag, 30. April, 15.30 Uhr: Mainz 05 – Bayern München

33. Spieltag: Samstag, 7. Mai, 18.30 Uhr: Hertha BSC – Mainz 05

34. Spieltag: Samstag, 14. Mai, 15.30 Uhr: Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

