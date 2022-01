Mainz 05 und Eintracht Frankfurt treffen sich zu Testspiel

Das vergangene Duell gegen Mainz 05 im Dezember entschied die Eintracht, hier Moussa Niakhate (links) und Alexander Hack (rechts) im Duell mit Rafael Borré (Eintracht), 1:0 für sich. (Foto: René Vigneron)

MAINZ / FRANKFURT - Die Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt treffen sich an diesem Donnerstag um 14 Uhr zu einem Testspiel im Mainzer Bruchwegstadion. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Sie nutzen die anstehende Länderspielpause, um ihre Form zu überprüfen. In der Bundesliga treffen beide Mannschaften erst am letzten Spieltag im Mai wieder aufeinander. Zum Abschluss der Hinrunde hatte die Eintracht die Mainzer 1:0 besiegt. Die Partie wird ohne Zuschauer durchgeführt. Beide Vereine übertragen sie aber jeweils auf ihren YouTube-Kanälen.

Sowohl die Mainzer als auch die Eintracht haben zuletzt enttäuschende Ergebnisse erzielt und wollen nun die Bundesliga-Pause nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Bei den Mainzer ist der Südkoreaner Jae-sung Lee der einzige Spieler, der auf Länderspielreise geht. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung. Bei der Eintracht fehlen neben dem Marokkaner Aymen Barkok (Afrika-Cup) auch der Australier Ajdin Hrustic und der Kolumbianer Rafael Santos Borré wegen Länderspielen.