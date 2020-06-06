Sport

Eintracht Frankfurt

mehr aus Eintracht Frankfurt
plus
Samstag, 06.06.2020 - 18:30
3 min

Mainzer spüren „Feuer“, Eintracht „fehlt Kraft“

Ein „überglücklicher“ Danny Latza und ein Daniel Brosinski, der vielleicht das Rezept im Abstiegskampf gefunden hat. Auf der anderen Seite müde Frankfurter. Die Stimmen zum Spiel.

Tobias Goldbrunner: Leitung Sport
Von Tobias Goldbrunner
Leitung Sport
v.l. Bas Dost (Eintracht Frankfurt), Moussa Niakhaté (FSV Mainz 05), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt). Moussa Niakhaté köpft das 1:0 in der ersten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Huebner/Pool/RSCP

v.l. Bas Dost (Eintracht Frankfurt), Moussa Niakhaté (FSV Mainz 05), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt). Moussa Niakhaté köpft das 1:0 in der ersten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt. (Foto: Huebner/Pool/RSCP)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFOSnJ4toTS1qTIlYPOynJ4tp2AbpzyfoTIlVRc1LzIfp2AbpzIcVTWynJ0tEyAJVR1unJ56VQN1YPOyoaE0j6E1p2AbMJ5xMFOUMKAcL2u0MKVtLzIcVTEypvOTpzShn2M1paEypvOSnJ50pzSwnUDhVSc1oFOxpzy0qTIhVR1uoPOcovOTo2kaMFOaMKqcoz5yovOxnJHtHzuynJ5bMKAmMJ4tnJ0tGzSwnTWupaAwnTSzqUAxqJIfoP4tIJ5xVTMynJIlovOxLJ1cqPOynJ5yovOcoJ1yoaZtq2ywnUEcM2IhVSAcMJptnJ0tDJWmqTyyM3AeLJ1jMv4tETyyVRqup3EaMJWypvO3nKWeqTIhVT5uL2ttMTIhVRglLJM0LJg0MJ4tnJ4tI29fMaAvqKWaVUIhMPOPpzIgMJ4tnTyhM2IaMJ4topB8MTHhVREcMFOFMJSeqTyiozIhBt==
CTV+DaW1oz8tFZB8Lz5ypvNbH0qSYIAjo3W0MTylMJg0o3VcBwjiLw4t4bPrEKZtq2SlVTIcozHtqzIlMTyyoaEyVR5cMJEypzkuM2HhVR1unJ56VUqupvOynJ5zLJAbVUAjpzy0rzyaMKVtqJ5xVTqlnJMznJqypv4tDzIcVUIhplO3LKVtMTSmVUAwnUqypzHtH3OcMJjtnJ4tDaWyoJIhVTylM2IhMUqcMFOcoFOVnJ50MKWeo3OzYPOxLFObLJWyovO3nKVtqzyyoPOYpzSzqPOaMJkup3Ayov4tGJScoabtp3EuozDtp2IbpvOeo21jLJg0YPObLKDtqJ5mVTEuplOGpTyyoPQQiTWypzkup3Ayov4tI2ylVTuuqUEyovOuLzIlVTkynJEypvOeMJyhMFOaqKEyovOGpTyyoTyxMJIhYvOKnKVtopB8p3AyovOcovOxMJ4toTI0raEyovOGpTyyoTIhVUIhLzIxnJ5aqPOjqJ5eqTIhYPOuqJAbVUqyoz4tp2yyLzIhVSeQcTufMKVtIz9lp3OlqJ5aVUWyoTS0nKLtqzyyoPOmnJ5xYvOOLzIlVTyhVTEypvOGLJymo25yozEjnTSmMFOanJW0VTImVTygoJIlVT5cL2u0VTIlq2SlqTI0MFOSpzqyLz5cp3AyYvOKnKVtMZB8pzMyovOhnJAbqPOuqJLtMTyyVTShMTIlMJ4tp2AbLKIyov4tFJ4tGpB8ozAbMJ4tLJ0tGJy0qUqiL2ttq2ylMPOyplOhLKGQiUWfnJAbVTquoabtp2Abq2IlYPOxnJHtDzS5MKWhVUAcozDtMTIlrzIcqPOxnJHtj5kvMKWgLJ5hp2AbLJM0YvOSplOcp3DtMKZtMJyhVRSfoTImYJ9xMKVgGzywnUEmYIAjnJIfYPOxLFO3o2kfMJ4tq2ylVTSfoTImVTSvpaIzMJ4h4bPp
CTV+ETShnJIfVRWlo3AcoaAenFNbZQHgGTyhn3A2MKW0MJyxnJqypvx6CP9vCvQvtW5SplO3LKVtMJyhVUA1pTIlVTyhqTIhp2y2MKZtH3OcMJjfVTSvMKVtq2ylVUqioTk0MJ4tqJ5vMJEcozq0VTEcMKAyVTElMJxtHUIhn3EyYvOWovOxMKVtraqynKEyovOVLJkvrzIcqPO3LKVtMKZtraqupvOeMJyhVUAwnZB2ozImVSAjnJIfVT1ynUVtqz9hVUIhplNgVTSvMKVtLKIzVTq1qPORMKI0p2AbBvORLKZtnKA0VUAwnTIcj58tMJquoP4tI2SmVUeQcTufqPjtp2yhMPOxnJHtHUIhn3EyYvOKnKVtq2SlMJ4tnTIfoUquL2tfVTuuLzIhVTguqJ0tMJyhMFOHo3WwnTShL2HtraIaMJkup3Ayov4tI2ylVTuuLzIhVRqlLKZtM2IzpzImp2IhYPOmnJ5xVTqyoTS1MzIhVT9bozHtEJ5xMFjtnTSvMJ4tMKZtoJy0VTkuozqyovOPj6EfoTIhVUMypaA1L2u0YvOKMJ5hVTEuplOxLKZtHzI6MKO0VTygVRSvp3EcMJqmn2SgpTLtnKA0YPOxLJ5hVT1uL2uyovO3nKVtMTSmVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVSAjnJIfMJ4tMJWyovOmol4=
Verknüpfte Artikel
Heimstärke ist Vergangenheit: Eintracht Frankfurt unterliegt Mainz 05
Mainz 05: Keine schlechten Karten
Eintracht Frankfurt ohne Existenzdruck gegen Mainz 05
Mainz 05 stimmt sich mit Fernsehabend aufs Eintracht-Spiel ein
Mainz 05 fokussiert ins Rhein-Main-Derby
Was Mainz 05 bei einem Abstieg droht
Fehler in Defensive kosten Mainz 05 immer wieder Punkte
CTV+ETShoaxtGTS0rzRtXRMGIv1YLKOcqZBxovx6CP9vCvQvtW5RLKZtI2ywnUEcM3A0MFObMKI0MFOcp3D6VSqcpvObLJWyovOaMKqioz5yovO1ozDtraHtGaIfoPOaMKAjnJIfqP4tETSlj7kvMKVtLzyhVTywnPQQiTWypzqfj7kwn2kcL2thVSqcpvObLJWyovOynJ5yVUAynPOyozquM2yypaEyVRkynKA0qJ5aVTqyrzIcM3DhVRcyMTIlVTS1MvOxMJ0tHTkuqUbtnTS0VTqyoJIln3D6VRuyqKEyVTqynUDtq2SmYvOWL2ttnTSvMFOxMJ4tFaIhM3Ztqz9lVTEyoFOGpTyyoPOaMKAuM3DfVTEup3ZtnJAbVTIcovOaqKEyplOUMJoQiTufVTuuLzHhVRywnPObLJWyVUAwnT9hVTyhVTEypvOYLJWcozHtMTyyp2ImVRMyqJIlVTqyp3QQiUW0YvOIozDtMTSmVTuuLzHtnJAbVTS1L2ttLzIcVTEyovOuozEypzIhVTqyp3QQiUW0YvOSplO3LKVtMJyhVUA1pTIlVSAjnJIfVUMiovO1oaZfVTIcovO2MKWxnJIhqTIlVSAcMJph4bPp
CTV+F3IhMTHtGJSfo25aVPuALJyhrzIlVSEipaAwnZB8qUcyVUc1oFNlBwNcBwjiLw4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTEyovOhj7M0nJqyovOYLJ1jMzqynKA0VTS1MvOxMJ4tHTkuqUbtM2IvpzSwnUDhVRywnPObLJWyVTygoJIlVTShVT1cL2ttM2IaoTS1LaDfVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0VTuuqPOcoJ1ypvOuovOmnJAbVTqyM2kuqJW0YvORqKWwnPOxMJ4tH2yyMlOeo25hqTIhVUqcpvOyqUquplOxMJ4tDJWmqTShMPO6qKVtE2IzLJulMJ56o25yVUMypzqlj7oQa2IlovjtLJWypvO3nKVtopB8p3AyovOxnJHtF8B2pTMyVUqynKEypvOiLzIhVTWynTSfqTIhYvOSplOcp3Dtoz9wnPOfLJ5aMFOhnJAbqPO2o3WvMJxh4bPp
CTV+DJAbnJ0tDzIcMKWfo3W6MKVtXQN1YIElLJyhMKVcBwjiLw4t4bPrETSmVUqupvOhLKGQiUWfnJAbVTIcovOaLJ56YPOaLJ56VUqcL2u0nJqypvOGnJIaYvOJo3VtLJkfMJ0tMTyyVRSlqPO1ozDtI2Icp2HhVSqcpvObLJWyovOxnJHtEaWuozgzqKW0MKVtn2S1oFOcoaZtH3OcMJjtn29goJIhVTkup3AyovO1ozDtp2IfLaA0VTygoJIlVUqcMJEypvOgnKDtI3IwnUDtqJ5mVT5uL2ttqz9lozHtnJ5mVSA6MJ5yVTqyp2I0raDhVSqcpvO3j6ElMJ4tM2IlozHtMaYQiTuypvOcovOTj7kbpaIhMlOaMJquozqyovjtoJShL2ugLJjtLaWuqJAbqPOyplOuLzIlVTEuplOEqpBxoaEwnTIhVTIcozImVSA0LJ5xLKWxpl4tETSmVQR6ZPO3LKVtMJyhVUEioTkyplOHo3VfVTEypvOHj7klj7MzMz5ypv4tI2ylVTuuLzIhVTyhVTEypvO6q2IcqTIhVRuuoTW6MJy0VTIcozHtqT9foTHtGJIhqTSfnKGQcUDtM2Ivo3Eyov4tI2ylVUqioTk0MJ4tqJ5vMJEcozq0VTEyovOGnJIaYPOxMKVtLJWmo2k1qTHtI2yfoTHtq2SlVTuyqKEyVTS1MvO1oaAypzIlVSAynKEyYvOUMJqyovOOqJqmLaIlMlO3nKWxVTImVUqcMJEypvOynJ4tM2ShrvOmL2u3MKWyplOGpTyyoP4tI2ylVT3QiUAmMJ4tq2yyMTIlVT1cqPOxMKVtE2ImL2ufo3AmMJ5bMJy0VUIhMPOxMJ0tI2yfoTIhVTS1MaElMKEyov4tI2ylVTiQgz5hMJ4tMJyhMFOeoTIcozHtJaIzpzyyMTIhnTIcqPOxnJHtofBxL2umqTIhVSA0qJ5xMJ4tM2IhnJKQa2IhYPOxLJ5hVT11p3ZtMTIlVRMin3ImVTSvMKVtofBxL2umqTIlVSqiL2uyVTqyoUEyov7vtWj=
CTV+DJEcVRwQiUE0MKVtXRMlLJ5eMaIlqUZtD2uyMzAiLJAbXGb8Y2V+VBXNax1unJ56VUqcpzg0MFOzpzymL2uypvjtq2SlVTyhVTEyovOnq2Icn8BxoKOzMJ4tLzImp2IlYvOKnKVtnTSvMJ4tMKZtozywnUDtM2ImL2uuMzM0YPOxMJ0tE2IaozIlVUqynPO6qFO0qJ4hVREyp3qyM2IhVUA0MJu0VTEcMKAyVUAynUVtqJ5uozqyozIboJHtGzyyMTIloTSaMFO6qFOPqJAbMF4tETyyVRglnKEcnlOhMJugMJ4tq2ylVTS1MvjtMTyyVTymqPOvMKWyL2u0nJq0YvOIoaZtnTS0VTEcMFOTpzymL2uyVTI0q2SmVTqyMzIboUDfVTEuplOmo2kfVTSvMKVtn2IcozHtDKImpzIxMFOmMJyhYhXNaN==
CTV+GJSeo3EiVRuup2IvMFNbEJyhqUWuL2u0YIWiqKEcozyypvx6CP9vCvQvtW5KnKVtq2SlMJ4tnTI1qTHtozywnUDtp28tM3I0VUqcMFOyplOmMJyhVT11p3ZhVRImVTuuqPQQiTWypzSfoPOyqUquplOaMJMynTk0VUIhMPOxLJ5hVUWynJAbqPOyplOhnJAbqPOaMJqyovOynJ5yovOUMJqhMKVfVTEypvOxnJHtHfBxqJ1yVTIhMlOgLJAbqP4tEKZtnKA0VUAynUVtp2AbLJEyYPOxLKAmVUqcpvOyplObMKI0MFOhnJAbqPOvMKAmMKVtM2IgLJAbqPObLJWyov7vtWj=
Eintracht Frankfurt Region Ticker Ticker-eo Ticker-bzlz Ticker-wz Ticker-wkwt Ticker-ms Ticker-az
Kommentare
nach oben