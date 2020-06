Marco Russ bleibt Eintracht Frankfurt weiter treu

Marco Russ bleibt der Eintracht erhalten. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Marco Russ beendet nach 16 Profijahren seine Fußballkarriere bei seinem Ausbildungsklub Eintracht Frankfurt. Der gebürtige Hanauer war 1996 in den Nachwuchsbereich am Riederwald gewechselt und hat am 22. Oktober 2004 auswärts bei der 1:2-Niederlage in sein Debüt für die Lizenzspieler gefeiert. Bis heute stehen 328 Pflichtspiele für die Hessen sowie 25 für den VfL Wolfsburg zu Buche, am 34. Spieltag wird Russ ein letztes Mal im Aufgebot stehen.

Der Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist, kam in den vergangenen Jahren vor allem verletzungsbedingt immer seltener zum Einsatz. Sein erster Saisoneinsatz Mitte August im Rückspiel der Europa League-Qualifikation gegen den FC Vaduz war bis heute der letzte, weil sich der in der dritten Runde als Kapitän aufgelaufene Russ nach einer halben Stunde die Achillessehne riss. 2016 erhielt Russ dann eine Krebsdiagnose.

Nach gelungenem Behandlungsverlauf folgte das umjubelte Comeback vor heimischem Publikum am 28. Februar 2017 285 Tage nach der Diagnose, drei Monate später das DFB-Pokalfinale in Berlin, 2018 der Triumph über die Bayern, als der Abwehrrecke in der Schussviertelstunde mithalf, die Führung zu verteidigen. Der Höhepunkt in insgesamt über 22 Jahren mit dem Adler auf der Brust, einzig unterbrochen von einem anderthalbjährigen Intermezzo in Wolfsburg.

Insofern überrascht es kaum, dass der laut Sportvorstand Fredi Bobic „regionale Anker einer internationalen Mannschaft“ einen Anschlussvertrag im Bereich der Analyse erhält und seinem Herzensklub erhalten bleibt.

„Marco Russ hat in über 22 Jahren für Eintracht Frankfurt viele Geschichten geschrieben und dabei auch schwere Zeiten zu durchstehen gehabt. Ich habe Marco in den vergangenen zwei Jahren als Typen mit klarer Meinung kennengelernt, der innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle eingenommen und zum DFB-Pokalsieg beigetragen hat. Ich habe Respekt vor seiner Leistung für diesen Verein“, lobt Cheftrainer Adi Hütter.

Marco Russ geht mit einem lachenden Auge: „Ich bin dankbar dafür, eine so lange Zeit bei diesem Verein verbracht haben und vor diesen einmaligen Fans spielen zu dürfen, auch weil ich weiß, dass so viele Jahre eher ungewöhnlich sind. Zugleich freue auf die neue Herausforderung bei meinem Herzensklub.“