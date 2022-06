Mario Götze besteht Medizincheck bei Eintracht Frankfurt

Demnächst im Eintracht-Trikot? Mario Götze wechselt wohl von PSV Eindhoven nach Frankfurt. (Foto: dpa/ANP/Maurice Van Steen)

FRANKFURT - Der Wechsel von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt ist so gut wie unter Dach und Fach. Wie der Radiosender "Hit Radio FFH" am Dienstnachmittag berichtet, hat der 30-Jährige die vor einem Transfer obligatorischen medizinischen Checks in Frankfurt erfolgreich hinter sich gebracht.

Die Vertragsmodalitäten sind ebenfalls bereits geklärt. Die SGE kann den Weltmeister von 2014 dank einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel für verhältnismäßig günstige drei Millionen Euro von PSV Eindhoven abkaufen. Götze soll in Frankfurt einen Vertrag bis 2025 erhalten. Jetzt fehlen nur noch die Unterschriften von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche und dem Spieler unter dem Kontrakt . Es ist davon auszugehen, dass der Transfer entweder noch im Laufe des Dienstages oder spätestens am Mittwoch endgültig und Dach und Fach ist.

