Medien: Eintracht verpflichtet Kroaten Jakic als Rode-Ersatz

Frankfurt - Nach dem Beben um Außenbahnstar Filip Kostic gibt es bei Bundesligist Eintracht Frankfurt nun wohl wieder positive Nachrichten. Wie die Bild vermeldet, haben die Frankfurter mit Kristijan Jakic einen neuen Mann fürs defensive Mittelfeld verpflichtet. Der Kroate kommt von Dinamo Zagreb und wechselt erst mal für ein Jahr per Leihe in die Mainmetropole, im Anschluss sei ein Vertrag bis 2026 bereits ausgehandelt. Jakics Ablöse liege zwischen drei und vier Millionen. Nach dem wochenlangen Ausfall von Rode könnte der 24-Jährige gleich eine wichtige Rolle im Mittelfeld übernehmen. Die Bestätigung des Transfers seitens der Hessen steht allerdings noch aus.

Offensivmann Steven Zuber hat hingegen wohl einen neuen Verein in Griechenland gefunden. Wie eine griechische Tageszeitung berichtet, haben sich AEK Athen und die Eintracht auf einen Wechsel auf Leihbasis mit Kaufoption geeinigt. Zuber solle bereits am Montag zum Medizincheck nach Griechenland reisen. Der Schweizer spielte in den Planungen von Trainer Oliver Glasner zuletzt keine Rolle mehr.

