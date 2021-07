Medien: SGE-Deal mit dänischem Sturm-Talent fast fix

Jesper Lindstrøm soll in der kommenden Saison für die SGE stürmen. (Imago)

FRANKFURT - So langsam aber sicher läuft bei der Frankfurter Eintracht der Transfermotor heiß. Mit Jesper Lindstrøm steht der hessische Fußball-Bundesligist offensichtlich vor der Verpflichtung des siebten Neuzugangs für die kommende Spielzeit. Die "Bild"-Zeitung vermeldete am Freitagnachmittag, dass der 21-jährige dänische U21-Nationalspieler bereits in Frankfurt gesichtet wurde. Ein Medizincheck soll jedoch noch nicht durchgeführt worden sein.



Lindström könnte ein weiterer Baustein in der Frankfurter Offensive sein, um die Lücke, die der nach Leipzig abgewanderte André Silva im Sturmzentrum hinterlassen hat, zu schließen. Bisher ging "Jobbe", wie sein Spitzname lautet, für den Kopenhagener Club Bröndy IF auf Torejagd. Dem Vernehmen nach muss die Eintracht bei einer Verpflichtung Lindstrøms 6,5 Millionen Euro Ablöse an die Dänen zahlen.

Ragnar Ache im Olympia-Aufgebot Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Ragnar Ache auf Vorschlag von DFB-Trainer Stefan Kuntz für die Olympischen Spiele nachnominiert. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt nimmt damit am Olympischen Fußballturnier vom 23. Juli bis 7. August in Tokio teil. Für die Eintracht sei es eine „Selbstverständlichkeit“, Stefan Kuntz mit der Abstellung zu unterstützen, sagte Sportvorstand Markus Krösche, „wir drücken Ragnar und dem Team von die Daumen.“

