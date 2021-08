Nach Fehlstart: Eintracht muss in Bielefeld punkten

Europa League

Die Vorfreude ist groß und nimmt nun auch konkrete Züge an: Die Frankfurter Eintracht spielt in der Europa-League gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus, den türkischen Traditionsklub Fenerbahce Istanbul (mit Mesut Özil) und den belgischen Newcomer Royal Antwerpen. Das ergab die Auslosung in Istanbul.



Das erste Spiel findet am 16.September statt, das letzte Gruppenspiel am 9.Dezember, gespielt wird immer am Donnerstagabend, entweder um 18.45 Uhr oder um 21 Uhr. Das Finale wird am 18. Mai 2022 in Sevilla ausgetragen.



„Es ist eine sehr spannende Gruppe, auf die wir uns sehr freuen“, sagt Sportvorstand Markus Krösche, „unser Ziel ist es natürlich, weiterzukommen und die K.o.-Phase zu erreichen".



Die Spieler, die Trainer und alle Betreuer hatten am Freitagmittag die Auslosung gemeinsam verfolgt. „Das sind sehr anspruchsvolle Gegner, aber absolut stimmungsvoll“, sagt Kapitän Sebastian Rode stellvertretend, „ich hoffe, dass viele Fans dabei sein können, dann wird es ein Spektakel.“



Mit Bayern München habe er schon einmal im Olympiastadion von Athen gegen Piräus gespielt. „Das war sehr stimmungsvoll“, sagte Rode. Die Eintracht selbst hat sich in der Europa-League schon mit Fenerbahce duelliert.



Am 13. Dezember endete die Partie in Istanbul nach 2:0-Führung 2:2-Unentschieden (Tore für die Eintracht: Naohiro Takahara), Fener kam weiter, die Eintracht schied aus.