Nach Marseille-Krawalle: Uefa ermittelt auch gegen Eintracht

FRANKFURT - Es ging jetzt doch etwas schneller als erwartet. Die europäische Fußballverband Uefa hat nach den Vorfällen in der Champions-League-Partie der Frankfurter Eintracht bei Olympique Marseille nun ein Ermittlungsverfahren gegen beide Clubs eröffnet. Am Mittwochnachmittag hieß es noch, der Verband werde diesen Schritt „in den nächsten 24 Stunden“ vollziehen, doch bereits am Mittwochabend hatte die Uefa die Anklagepunkte veröffentlicht. Die Fans beider Teams hatten sich rund um das zweite Spiel in Gruppe D am Dienstag heftige Auseinandersetzungen geliefert. Beide Fanlager beschossen sich im Stadion unter anderem mit Leuchtraketen. Dabei wurde ein Eintracht-Fan schwer verletzt.



Und kurz vor der Partie sorgte ein Video für große Aufruhr in den sozialen Netzen. In diesem war ein Frankfurter Anhänger zu sehen, der den Hitlergruß zeigte. Was nun auch auf der Anklageliste der Uefa („Racist behaviour“; rassistisches Verhalten) steht. Darüber hinaus ermittelt die UEFA gegen die Eintracht noch wegen des Werfens von Gegenständen, dem Zünden von Feuerwerkskörpern und Sachbeschädigung. Den Frankfurtern droht mindestens ein Geisterspiel. Womöglich laufen die Kicker im nächsten Heimspiel am 4. Oktober gegen Tottenham Hotspur vor leeren Rängen auf. Wann die UEFA die Entscheidung fällt, ist noch offen.

Fix ist hingegen, dass der Verband auch ein Verfahren gegen Olympique Marseille eröffnet hat. Dort stehen ebenfalls das Werfen von Gegenständen, das Zünden von Feuerwerkskörpern sowie die unerlaubte Nutzung von Laserpointern, gemeinschaftliche Gewalt am und im Stadion und das Blockieren von öffentlichen Durchfahrtswegen auf der Ermittlungsliste. Da der französische Vizemeister, genau wie die Eintracht, bei der UEFA wegen mehrerer Vorfälle auf Bewährung unterwegs ist, muss auch Marseille mit harten Sanktionen rechnen.